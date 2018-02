El UCAM se resetea de nuevo

El UCAM Murcia CB llega a otra etapa de reseteo. Tras visitar este sábado al Monbus Obradoiro (19.00 horas), llegarán unas vacaciones encubiertas, puesto que ni en la pista ni en los despacho habrá descanso. Por un lado, la entidad, pese a que inicialmente no lo tenía previsto, quiere aprovechar la buena trayectoria del equipo para captar más abonados que se sumen a los poco más de cuatro mil que tiene el equipo desde el inicio del curso. Con el lema 'LaÚltimaBatalla' se lanza un carné que incluye los partidos de la segunda vuelta que restan por disputarse en el Palacio, por donde tienen que pasar aún el Real Madrid y el Barcelona, así como al menos el choque de los octavos de final de la Champions League que se disputará en Murcia. Los precios para los adultos son de 215 euros en pista central; 205 en central; 200 en lateral; 180 en lateral baja; 125 en grada alta; 175 en curvas; y 140 en fondos. Además, hay un abono para jóvenes y jubilados a 80 euros. Para abonarse, los interesados tienen dos vías, la página web del club (www.ucammurcia. com) y acudir a las oficinas del Palacio (de lunes a jueves de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30; y los viernes de 10.00 a 14.00 horas). En los próximos meses hay mucho en juego, como llegar lo más lejos posible en la competición europea -ahora se disputarán dos eliminatorias a ida y vuelta- y la posibilidad de entrar en los play off por el título. «Nosotros no tenemos la experiencia en Europa, ni el presupuesto ni los jugadores para tener presión», afirmó ayer Alejandro Gómez, director general de la entidad, sobre el futuro que se le presenta al equipo, incidiendo también que «si queremos tener alguna opción de ganar partidos es jugando al cien por cien», poniendo como ejemplo la derrota del UCAM en el Palacio el miércoles ante el Juventus Utena (56-70).

Asimismo, para celebrar el Día de San Valentín, también se lanza una promoción con entradas a un precio reducido para los encuentros que los universitarios van a disputar contra Real Madrid y FC Barcelona. Desde el lunes 12 de febrero a las 00.00 horas, hasta el miércoles 14 a las 23.59 horas, se venderán entradas de la zona alta del Palacio en www.ucammurcia.com a un precio único de 20 euros. El jueves 15 el club pondrá a la venta el resto de entradas a un precio que aún no está decidido.



Seis jugadores, a sus selecciones

La plantilla, por su parte, también se reseteará, aunque Ibon Navarro tendrá mucho trabajo para integrar en el equipo a José Ángel Antelo, quien ya ha jugado dos partidos de Champions League, y a Vítor Faverani, quien ha empezado ya a trabajar con el plantel. Hasta seis jugadores, como ya ocurrió en el anterior parón por las selecciones, se marcharán a jugar con sus combinados nacionales. Ovie Soko lo hará con Gran Bretaña; Vítor Benite también ha sido convocado por Brasil, selección de la que es capitán; Kevin Tumba volverá a defender a Bélgica; Sadiel Rojas afrontará dos compromisos con República Dominicana; el base Charlon Kloof se marchará con Holanda; y Marcos Delía ha vuelto a entrar en la convocatoria de Argentina.

Quien se quedará en casa será Clevin Hannah, que no tiene que acudir a los compromisos de Senegal. Junto al máximo anotador del equipo se quedarán en la ciudad Alberto Martín, Brad Oleson, Álex Urtasun, Julen Olaizola y Marko Lukovic, además de los mencionados Antelo y Faverani.