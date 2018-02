El Murcia mantiene los andamios

Arce, el delantero mexicano, sigue a prueba y podría llegar el joven Carlos Castro.

Las reformas en la plantilla del Real Murcia continúan pese a que el mercado de invierno se cerró hace una semana. José María Salmerón, entrenador grana, cuenta a día de hoy con un grupo de jugadores que concuerda mucho más con sus planteamientos que hace un mes y medio, sin embargo, más de la mitad de las nuevas caras aterrizaron en los últimos días del periodo de fichajes y el director de fútbol de la entidad murcianista, Pedro Gómez Carmona, no descarta la llegada de más futbolistas aunque el abanico en el mercado actual sea todavía más limitado.

Y es que el conjunto grana, al contar ahora con dos fichas libres en su plantilla, puede incorporar a jugadores que se encuentren en paro o que hayan abandonado su anterior club con la carta de libertad bajo el brazo. Ese es el caso del centrocampista Miguel Pallardó, que hace unos días fue inscrito en la Federación Murciana como nuevo jugador grana y que ayer fue presentado en la Nueva Condomina. «Cuando estás fuera de España se te pierde un poco la pista y es difícil entrar otra vez a categorías superiores y se me brindó esta oportunidad de empezar de nuevo», afirmó ayer el valenciano, 31 años de edad, después de sus etapas en Escocia y en Japón tras abandonar el Levante en 2014.

No obstante, tras las incorporaciones de los centrales Molo y Charlie Dean, el extremo Carlos Martínez y el delantero Chrisantus -todas ellas en el mercado invernal- a la que se suma la de Pallardó, el Murcia no echa el cierre a su plantilla. «Si vemos que podemos traer a algún jugador interesante, y que nos puedan aportar, lo incorporaremos, pero si no no tenemos necesidad», explicó ayer Pedro Gómez Carmona. Pero lo cierto es que el conjunto grana ya tiene en mente a dos candidatos para que ocupen las esas fichas que restan, una sénior y otra sub-23, y completen el plantel de cara a conseguir el ansiado ascenso a Segunda División el próximo junio.

El delantero mexicano Othoniel Arce lleva entrenando a prueba con el Murcia desde hace un par de semanas y Gómez Carmona aseguró que la decisión de no inscribir todavía al atacante reside solamente en «temas deportivos», pese a que el club también tiene que solventar varios trámites burocráticos en caso de que se convierta en jugador de la entidad grana todos los efectos. No obstante, el director de fútbol grana explicó que «muy pronto» se tomará la decisión de si Salmerón podrá contar con Arce para lo que resta de campaña, puesto que Víctor Curto, quien continúa recuperándose de su grave lesión de rodilla sufrida a finales de octubre, ya no puede ser inscrito para este curso 2017-2018 al ser dado de baja. Por lo que sería una de las máximas referencias ofensivas junto a Pedro Martín y Macauley Chrisantus.

A la espera también se encuentra el joven lateral derecho Carlos Martínez Castro. En su caso, el papeleo se ha convertido en el mayor impedimento para fichar por los granas y el defensa de Costa Rica, de 19 años de edad, está a la espera de una llamada que le permita poder trabajar a las órdenes de Salmerón. «Podría ayudarnos en el lateral, pero ha habido algún problema burocrático y, si se consigue solucionar, vendrá. A día de hoy se está intentando solucionar», explicó Pedro Gómez Carmona sobre el estado del fichaje de Carlos Castro, que el pasado verano puso rumbo a Bélgica para iniciar su primera experiencia europea en el KAS Eupen, equipo donde ya militó Víctor Curto y actualmente se encuentra el exgrana Luis García.