Monteagudo recupera a Aketxe pero pierde a Sergio Jiménez

El Fútbol Club Cartagena afronta el partido del próximo domingo (17.00 horas, Cartagonova) ante el Mérida sin uno de sus baluartes en el centro del campo. El pivote de Los Belones, Sergio Jiménez, está prácticamente descartado para saltar al césped del Cartagonova por un golpe en el muslo que le ha dejado sin entrenar durante toda la semana.

El resto de los integrantes de la plantilla están disponibles, a excepción del guardameta Pau Torres. Aketxe ya se ha recuperado de sus problemas en el tobillo. "Lleva tiempo sin jugar un partido. Le falta acumular semanas de entrenamiento. Yo cada día le veo mejor. Es cuestión de que encuentre sus sensaciones y se ponga bien", dijo Alberto Monteagudo.

Aunque poco a poco se va amoldando al equipo, será difícil que José Gaspar entre en la convocatoria. Según Monteagudo, el éx del Hércules tuvo una microrrotura en su anterior equipo y recayó de la misma lesión al llegar al Cartagena: "Era una lesión que se le había repetido y no queríamos equivocarnos. Llega justo. Le falta entrenar una semana más con el grupo para competir", comentó el entrenador albinegro.

El Cartagena intentará lamerse las heridas de la derrota del pasado domingo en Villanueva de La Serena. El entrenador de Valdeganga dijo que se fue "cabreado porque son puntos que ya no vuelven". "Se nos fueron tres puntos por falta de acierto de cara a gol. No podemos permitirnos ese tipo de partido", comentó.

Respecto al gol encajado en el último minuto, Monteagudo evitó culpar a un solo jugador y apuntó más a un error colectivo: "Cualquier pérdida en el mediocampo no debería ser un problema tan grande cómo está siendo. En mi equipo una de las obligaciones es no dejar centrar. Pero no hay que individualizar. En el fútbol, cuando tú fallas en defensa clama al cielo todo el mundo, pero tú has tenido cuatro ocasiones y no has acertado", comentó el preparador cartagenerista.

En cuanto al Mérida, espera un equipo "bastante armado", que ha cambiado de entrenador y que se ha acercado peligrosamente a los puestos de descenso. El manchego señala que el objetivo "más que no perder, es volver a ganar". "En el último partido en casa la gente salió muy contenta a pesar del borrón de los dos goles. Queremos repetir eso, esa velocidad, esa manera de jugar", manifestó.