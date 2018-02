Los jugadores de baloncesto convocan una huelga que amenaza la Copa del Rey

La Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP) ha decidido convocar una huelga, después de que la reunión mantenida este jueves con representantes de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) haya concluido sin acuerdo.

Así lo anunció el presidente de la ABP, Felipe Reyes, al abandonar esta nueva reunión infructuosa a una semana de que se dispute en Las Palmas de Gran Canaria la Copa del Rey.

Por su parte, la secretaria general de la ACB, Esther Queraltó, confirmó que se han "roto las negociaciones del convenio", pero aclaró que no tienen "ninguna información de que los jugadores vayan a hacer huelga".

Alfonso Reyes: "Es un puñetazo sobre la mesa"



El presidente de la ABP, Alfonso Reyes, ha asegurado que la ACB "no ha dejado otro remedio" que convocar huelga y ha explicado que los jugadores necesitaban dar ""un puñetazo encima de la mesa" porque "ya está bien de que no se cuente con ellos".

"Los jugadores nos piden que se les respete, que no se les engañe y puedan mantener su asociación. No hemos podido seguir esos objetivos y estamos siguiendo los dictados de nuestro asociados, que es ir a la huelga, un derecho constitucional fundamental que les asiste. La ACB no nos ha dejado otro remedio", apuntó Reyes ante la prensa tras la reunión mantenida en el Consejo Superior de Deportes.

El exjugador explicó que esta decisión es "algo filosófico". "Es un puñetazo sobre la mesa de los jugadores, ya está bien de que no se cuente con ellos, que solo están aquí para cumplir los dictados de los clubes y no es así. No solo en ACB, esto es un mensaje para otros organismos que creen que los jugadores no tienen los derechos suficientes para saber que son los principales protagonistas de este espectáculo y que se les empiece a tomar en cuenta. Los jugadores demandan el respeto que merecen", pidió.

Reyes reconoció que no sabe "lo que pasará" a partir de ahora, pero avisó de que "la firmeza de los jugadores es muy fuerte". "El cien por cien de seguimiento es muy complicado, pero todos los jugadores de todos los equipos nos han mostrado su apoyo y están unidos", explicó. La jornada de Liga Endesa de este fin de semana no corre peligro, pero la Copa de Gran Canaria, que se disputará la semana que viene, está en el aire.

"La huelga se plantearía para el día 14 -próximo miércoles- por los plazos. Estamos siguiendo los dictados de todos los jugadores. Que quede claro que están detrás no solo los dictados de los jugadores españoles, también los comunitarios y extracomunitarios. Es una dura decisión, pero no tenemos otro remedio", reiteró.

En cuanto al principal punto de desacuerdo con la ACB, el internacional español reivindicó que "sin Fondo Social no hay sindicato". "Los jugadores quieren sindicato y con un Fondo Social como se ha venido gestionando en los últimos 28 años. No somos el único sindicato que tenemos esa figura del Fondo Social. AFE, que es un sindicato modélico, también lo tiene", recordó sobre su homológo futbolístico.

Además, Reyes quiso aclarar que "no es una cuestión de dinero". "La ACB llegó a ofrecer mucho más de lo que estábamos pidiendo nosotros, pero no hacerlo a través de la ABP. Al final el objetivo es acabar con la asociación, debilitarla porque somos molestos. Nos han dicho que damos mucha estopa, evidentemente, nosotros nos debemos a los jugadores, no a los clubes. Nuestras demandas son absolutamente asumibles", reclamó.

Queraltó: "Vamos a hacer todo lo posible para que la Copa se celebre"



La secretaria general de la ACB, Esther Queraltó, ha lamentado que se hayan "roto las negociaciones del convenio" con el sindicato de jugadores y ha opinado que el debate sobre el Fondo Social, que es "la clave de todo", no es suficiente para "romper el desarrollo de una gran competición como la Copa del Rey", prometiendo que harán "todo lo posible" para que se dispute el torneo la próxima semana en Gran Canaria.

"Desafortunadamente se han roto las negociaciones. A pesar del esfuerzo que hemos hecho para atender las condiciones que el sindicato había propuesto respecto a los deportistas, que es una parte muy importante del convenio y hemos aceptado, no ha sido posible ponernos de acuerdo en el Fondo Social. En estos momentos no tenemos ninguna información de que los jugadores vayan a hacer huelga. Hemos roto las negociaciones del convenio, no tenemos una posición del sindicato sobre la huelga", explicó Queraltó en declaraciones facilitadas por la ACB.

La directiva pidió a los jugadores que "reconsideren cualquier decisión de hacer una huelga", ya que entiende que el desencuentro sobre "la cantidad que la ACB ha venido abonando al sindicato", el llamado Fondo Social, "no supone un motivo para romper también el desarrollo de una gran competición como es la Copa del Rey".

"Esperamos que puedan entender que una cosa es negociar y la otra, la competición, y que no deben perjudicar ni a la ciudad, ni a los jugadores, ni a las aficiones ni al público. Que separen el conflicto laboral de la competición", pidió, prometiendo que, desde la ACB, harán "todo lo posible para que la Copa del Rey se celebre".

"Esperamos que la ABP entienda que una cosa es discutir o no tener conformidad sobre el Fondo Social y otra muy distinta es que, como consecuencia de esa disconformidad, se provoque un perjuicio de tal magnitud respecto la competición", lamentó.