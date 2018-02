Romeu se borra del Lorca y a Paco Zaragoza le mandan de vacaciones

En el Lorca FC no solo está en declive la situación deportiva. La crisis abierta tras la fallida venta del club no se ha apagado, dejando en una situación complicada a dos de los hombres fuertes en los despachos, el director general, Joaquín Romeu, y el responsable deportivo, Paco Zaragoza. Pese a que Xu Genbao, presidente y dueño del club, se encuentra en China, los sillones de las oficinas del equipo lorquino tienen más ruedas que nunca.

Con el Lorca hundido en la clasificación de Segunda -es colista con 16 puntos-, muy pocos dentro del club piensan que se pueda lograr la salvación, de ahí que se esté abogando por empezar ya a planificar la próxima campaña en Segunda B. Pero mientras las matemáticas lo permitan, el mensaje del técnico Fabri González seguirá siendo ilusionante. Sobre todo, porque el equipo blanquiazul sigue en construcción después de 25 jornadas.

Donde ya se empiezan a ver movimientos es en las oficinas, y es que la venta fallida del club ha dejado en entredicho a dos de los hombres fuertes del proyecto lorquinista y que ya venían acumulando críticas por la mala gestión deportiva de un equipo que desde hace muchas semanas parece estar condenado al descenso. Si los errores en la elección del entrenador -Curro Torres- y en los fichajes veraniegos habían puesto en el centro de la diana a Joaquín Romeu y Paco Zaragoza, la venta fallida del club ha sido la gota que colmaba la paciencia de Xu Genbao, especialmente con el madrileño. El director general y responsable de relaciones institucionales tenía la misión de vender el club ha liderado la compraventa del Lorca a un grupo fantasma presuntamente encabezado por Félix Moneo.

Aunque Romeu, que desde abril busca comprador y que ya en verano confirmó la venta pese a que después nada más se supo, confió ciegamente en la palabra de Moneo, hasta el punto de que los compradores aterrizaron en el Artes en enero y anunciaron varios fichajes que posteriormente quedaron rotos. Viendo el desconcierto que es había generado, Genbao tuvo dar un golpe sobre la mesa al ver que el cheque en el que le adelantaban un millón de euros del total del acuerdo no tenía fondos. La reacción del empresario chino no fue otra que romper cualquier tipo de contacto con Moneo y seguir al frente del club. Ahora mismo Genbao se encuentra en su país, aunque parece que este fracaso le ha servido para darse cuenta en quién puede confiar y en quién no.

De hecho, desde ese instante, Joaquín Romeu no ha hecho acto de presencia por Lorca. Y el gerente del club, Lucas García, no sabe nada de si continúa en el organigrama o no. El madrileño, que llegó a la Ciudad del Sol tras convencer a Genbao de que comprase La Hoya Lorca, ha comentado a algunos de sus allegados que ya no tiene nada que ver con el club.

La continuidad de Paco Zaragoza, director deportivo de la entidad, también ha quedado en el alambre. Ayer martes el murciano aparecía como estaba previsto por su puesto de trabajo, pero tras una conversación con Lucas García se decidió que se tome unos días de vacaciones hasta se aclare su futuro. Todo apunta que a la vuelta de Genbao será despedido.



Gomelt se incorpora a la plantilla

En el apartado deportivo, ya está en Lorca el croata Gomelt. Su documentación está en regla, por lo que si físicamente está bien, Fabri podría incluirle en la convocatoria para el partido del próximo domingo ante el Reus (18.00 horas).

Por otro lado, está previsto que esta noche llegue a Lorca el jamaicano Bronx. Todo apunta que será presentado junto a Gomelt mañana jueves.