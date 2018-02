El UCAM busca nuevos actores

El UCAM Murcia CB dejó claro en la derrota ante el Unicaja de Málaga del pasado domingo (78-67), la más abultada fuera de casa de la temporada, que necesita de todos sus soldados para poder ganar partidos. No vale con que Clevin Hannah y Ovie Soko se mantengan en el extraordinario nivel exhibido por ambos en los dos últimos meses y que se sume a la anotación uno de sus jugadores, Charlon Kloof en el caso del Martín Carpena con Charlon Kloof, sino que necesita más. Y es que como lleva advirtiendo el entrenador, Ibon Navarro, desde hace unas semanas, «la segunda vuelta va a ser muy dura». El preparador se enfrenta esta semana a un escenario de mucho trabajo pensando no solo en el presente, sino también en el futuro.

Por un lado, el vasco necesita integrar en la dinámica del equipo a José Ángel Antelo y Vítor Faverani. El ala pívot gallego está previsto que vuelva a jugar mañana unos minutos ante el Juventus Utena (20.30 horas) en el Palacio de los Deportes. Ya estuvo en pista la semana pasada frente al As Mónaco, pero en esta ocasión está previsto que dé un paso más adelante. La irregularidad de Marko Lukovic también hace que sea más necesaria una rápida vuelta del capitán, que después de esta semana tendrá otras dos y media para trabajar más a fondo. El otro 'refuerzo' que espera el técnico es Vítor Faverani, quien ya esta semana empezará a entrenar con el resto del equipo. La incógnita es qué versión se encontrará el UCAM Murcia del pívot brasileño cuando llegue la hora 'H', que será tras el parón por la Copa del Rey y las ventanas FIBA, puesto que tanto la competición nacional como la europea no volverán hasta el 4 de marzo. «Tenemos trabajo porque debemos meter en la dinámica del equipo a Antelo y Faverani y dar descanso al resto. Tenemos que organizarnos bien esas tres semanas», decía Navarro el pasado viernes, antes del choque ante el Unicaja.

Pero las tareas no acaban ahí. El equipo está acusando el bajón del escolta Vítor Benite. El internacional brasileño solo ha anotado dos puntos en los tres últimos encuentros, aunque pese a ello ganó dos. Pero frente al Unicaja se unió también que Brad Oleson no estuvo en sus números habituales. Benite ha sufrido problemas físicos que, de hecho, provocaron que solo jugara 7 minutos ante el Joventut y 10 frente al Tenerife, donde su entrenador, después de haberle dado descanso esa semana, optó por incluirlo en el quinteto titular, pero tuvo que prescindir de él al no encontrarse al mismo nivel que sus compañeros. En Málaga continuó con su baja aportación, volviendo a acabar un partido sin anotar ni un solo punto, una situación que solo se había dado la pasada temporada en una ocasión, precisamente frente al mismo rival. En el Martín Carpena también se unió que ni Oleson ni Álex Urtasun, los otros dos especialistas en el tiro del UCAM, estuvieron finos. El estadounidense anotó 7 puntos pero falló 4 triples, mientras que el navarro, que ante el Iberostar Tenerife sí que había aportado su granito de arena (9 puntos), dejó su casillero a cero después de 10 minutos en la cancha. Desde la sexta jornada, en la victoria frente al Barcelona, el escolta no ha superado nunca los dobles dígitos en liga ACB. Pese a que su rol dentro del plantel no es de ser el máximo anotador, el equipo sí que necesita un poco más de él en situaciones de crisis de sus compañeros.

Con esta situación afronta la última semana antes del descanso el UCAM Murcia. Mañana, ante el Juventus Utena, disputará un partido prácticamente de trámite, ya que la única posibilidad que tiene de ascender a la tercera plaza es superar los 44 puntos de desventaja en el average que tiene con el EWE Oldenburg, por lo que salvo sorpresa, pasará a los octavos de final de la Champions League como cuarto clasificado. Por ello, en la siguiente ronda quedará emparejado con uno de los tres equipos que acaben en la primera posición de los otros grupos, que en la actualidad son Iberostar Tenerife, Banvit y Besiktas. La segunda cita será el sábado en el Fontes do Sar de Santiago de Compostela, donde visitará al Monbus Obradoiro de Nemanja Radovic, que está con solo una victoria menos que los murcianistas, que suman diez. También estará en juego el average, ya que los gallegos ganaron en Murcia con una canasta de David Navarro a dos segundos del final (60-62). Por tanto, un encuentro de vital importancia con efectos en la clasificación y en el estado anímico para afrontar las 'vacaciones', en las que Navarro también perderá a varios jugadores que se irán con sus selecciones.