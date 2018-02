Valverde sigue siendo el mismo

El ciclista murciano Alejandro Valverde (Movistar Team) certificó su triunfo en la Volta a Comunitat Valenciana, en una última etapa entre Paterna y Valencia de 135 kilómetros marcada por la lluvia y decidida al sprint por el belga Jurgen Roelandts (BMC), que fue el más hábil en la última curva para llevarse la victoria parcial.

El murciano hizo valer la renta obtenida en la segunda y en la cuarta jornada, en las que consiguió sus dos primeras etapas de la temporada, para llevarse su primera general en una jornada final que pronosticaba pocos cambios en los puestos de cabeza y una llegada masiva, que amenazó con arruinar el intento en solitario de Stefan Küng (BMC).

En la ´volata´, sobre asfalto mojado y deslizante, el belga Roelandts demostró su pericia sobre la bicicleta para esquivar la caída de un Olivier Naesen (Ag2r) lanzado y superar en el mano a mano al holandés Danny Van Poppel (Sky).

De esta forma, Valverde vuelve a la competición tras su lesión en el pasado Tour de Francia en una gran forma, con dos triunfos parciales y la general de una Volta a la Comunitat Valenciana que ganó en 2004 y 2007, acompañado en el podio por los Astana Luis León Sánchez y Jakob Fuglsang.

El seis veces medallista mundial en ruta aseguró sentirse con más «ganas» e «ilusión» que en aquella victoria de hace 14 años y se mostró contento con su «recuperación». Además, reconoció correr con más tranquilidad por su gran palmarés tras lograr el pasado sábado su victoria número 110 y explicó su calendario de competición reciente, con la participación en la Vuelta a Murcia, la Clásica de Almería y el Tour de Abu Dhabi.

«Este triunfo es la recompensa al gran trabajo que hemos hecho durante todos estos meses con mi recuperación. Por eso estoy tan contento, porque sé de dónde vengo y lo que he tenido que superar para recuperarme de una caída tan grave como la que tuve. Es diferente a la primera Volta que conseguí hace 14 años. Esta vez vengo de una lesión muy gorda, de siete meses sin competir y me hace especial ilusión comprobar que estoy igual o mejor que antes. En 2004 tenía muchas ganas de demostrar cosas en el ciclismo. Ahora tengo la misma ilusión, pero ya lo he demostrado todo en el ciclismo», manifestó el murciano tras pasar por el podio.

Valverde, quien estará el sábado en la Vuelta a Murcia, afirmó que «este triunfo va para todo el equipo. Quiero darles las gracias por la gran labor que han hecho toda la semana y también se lo dedico a toda la gente que me ha apoyado durante siete meses. Viendo como me había encontrado en Mallorca, sabía que podía optar a la general y el ataque de la segunda etapa me sirvió para confirmarme que estaba muy, muy bien y que podía ganarla. Tenía dudas de cómo iba a responder la rodilla con varios días de competición y en Mallorca ya tuvimos dos días de tiempo muy adversos y los superé bien y aquí ya han sido cinco días consecutivos con lluvia, frío, un recorrido muy duro€ y ha salido todo de diez. Corro más tranquilo, lo tengo todo hecho. Estoy contento porque vengo de una caída muy fuerte y estoy más alegre que antes. ¿Próximas citas? El fin de semana que viene, la carrera de casa, la Vuelta a Murcia, y la Clásica de Almería y después, el Tour de Abu Dhabi», termió diciendo.