Tropiezo inesperado del Cartagena

Los albinegros, muy superiores en la segunda parte, no saben concretar sus múltiples oportunidades

Pocos podían esperar que el FC Cartagena tropezase en Villanueva de la Serena, pero lo hizo y además encajando un gol en el minuto 95, a unos segundos del final del encuentro y tras un error en la única ocasión del equipo local en la segunda parte.

El bloque albinegro tropieza por segunda semana consecutiva a domicilio, aunque en esta ocasión el bloque entrenado por Alberto Monteagudo fue superior al oponente, sobre todo en la segunda parte, en la que las claras ocasiones de Rubén Cruz, Owusu o Chavero pusieron muy cerca la victoria albinegra.

Sin embargo, el conjunto cartagenerista no dio con la tecla y se quedó con cara de tonto ante un rival que llegaba sumido en una profunda crisis de juego y resultados.

El Cartagena cambió el chip tras una primera parte demasiado espesa, sin la verticalidad necesaria para inquietar al meta local, y tras el descanso buscó la victoria de forma decidida. Empujó al Villanovense hasta arrinconarlo en su campo y movió con mucha más fluidez y peligro el esférico.

Sin embargo, todas las claras opciones que tuvo no sirvieron de nada, más aún cuando Jacobo, cuando restaban 30 segundos para el final, mandaba al fondo de las mallas un centro lateral en el que Marcos no supo atajar el esférico. El portero no midió bien su salida y el atacante se adelantó.

La victoria de la semana anterior provocó que el entrenador repitiera el equipo que derrotó al UCAM Murcia con la salvedad de Dani Abalo, que saltó al once de inicio por Hugo Rodríguez, que está lesionado. El equipo albinegro trató de hacerse con el balón desde el principio ante un rival algo agazapado atrás, a la espera de ser dominado por el líder de la categoría y quizá esperando su oportunidad en una contra mientras se preocupaba más de cerrar filas alrededor de su portero.

Así, los albinegros fueron los que mandaron en gran parte del primer tiempo, pero si bien llevaban el control, no tenían la capacidad de acercarse con peligro o generar ocasiones claras para ponerse por delante.

El primero en intentarlo fue el delantero Rubén Cruz que no alcanzó por muy poco un preciso centro desde la derecha de Óscar Ramírez. Eso ocurrió a punto de alcanzar el primer cuarto de hora.

El bloque local lo intentó, por su parte, diez minutos más tarde con una clara ocasión. Fue el atacante Javi Sánchez quien con un remate de cabeza hizo intervenir a Marcos, que evitó el gol mandando el esférico a línea de fondo.

Lo cierto es que el fútbol brillaba por su ausencia en el Romero Cuerda, un campo que si bien se adapta por dimensión a lo que el Cartagena le gusta, que es abrir y buscar los huecos, lo cierto es que el estado del césped era malo y no ayudaba para mover el balón con rapidez y acierto.

A falta de siete minutos para el descanso el equipo cartagenerista tuvo su mejor oportunidad para anotar. Fue un zapatazo de Óscar Ramírez desde la derecha que llevaba camino de la portería y el portero tocaba lo justo para que el esférico se marchara al larguero e impidiese que entrara el tanto.

El bloque albinegro no era capaz de desarbolar al oponente que, recordemos, es el equipo que menos capacidad anotadora tiene en la categoría y además llegaba al encuentro con cuatro jornadas sin haber hecho ni un solo gol.

En la segunda parte el FC Cartagena salió decididamente al ataque y en los primeros minutos tuvo hasta tres ocasiones claras para hacer gol, con Owusu y Rubén Cruz como protagonistas.

En el 46 era el ghanés quien lo intentó con un remate que se marchaba fuera tras un buen pase de Abalo desde el lateral.

Un minuto más tarde el protagonista era Rubén Cruz, que tuvo un claro mano a mano con Leandro pero no definió bien y el esférico acabó impactando en el cuerpo del portero local. Segundos más tarde era turno de nuevo para Owusu que recibió un balón solo ante el cancerbero pero disparó flojo y mal, sin problemas para que el meta detuviera sin dificultad.

Ahí no quedó la cosa porque el entrenador decidió echar toda la carne en el asador y puso sobre el terreno de juego a Moussa Camara en sustitución de Abalo, para tratar de anotar alguna de las que debían llegar.

En el minuto 64 Chavero recogía un balón rechazado en la frontal del área y mandaba con intención buscando el ángulo y el hueco, pero su chut se marchó fuera por muy poco en otra clara opción para marcar. Dos minutos más tarde era Rubén Cruz quien lo intentaba con un derechazo a media vuelta que se iba fuera.

El FC Cartagena quería los tres puntos, pero tras los seis minutos de prolongación lo que tocaba era aguantar el resultado. No fue así porque en el 95 un centro desde la banda era rematado por Jacobo, que conseguía darle los tres puntos al Villanovense en un partido que acabó de la forma más cruel para el Cartagena.

Con este resultado el equipo albinegro sigue líder, pero con un punto de ventaja sobre el Marbella ya que los malagueños lograban golear por 3-0 al Granada B en esta jornada.