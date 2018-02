Un Lorca muy necesitado adelanta las finales al mes de febrero

El Lorca FC vuelve al estadio Artés Carrasco tras caer con estrépito el pasado sábado ante el Rayo Vallecano por 5-1. Fue la séptima derrota consecutiva, que llevó a los de Fabri al puesto de colista.

Los lorquinos reciben esta tarde a las ocho al Almería de Lucas Alcaraz, equipo que marca, junto al Barcelona B, los puestos de permanencia con once puntos más que el Lorca. Es la primera gran final del cuadro local. Los andaluces empataron sin goles la pasada semana ante el Numancia.

Tras un mes «horroroso», tal y como lo ha calificado el técnico lorquinista Fabri González, ha vuelto la tranquilidad al seno de la plantilla. El preparador gallego dijo ayer que «a partir de ahora es cuando me podéis pedir responsabilidades con respecto al juego del equipo, pero esto ha cambiado para bien. Me falta un jugador para el engranaje que yo quiero, pero ahora vamos a competir de verdad. Desde el lunes lo hemos notado en los entrenamientos», indicaba, dejando claro su malestar por todo lo ocurrido a lo largo del mes de enero. «Lo que ha ocurrido de aquí para atrás ha sido de locos». Sobre la importancia del partido de hoy, el gallego indicaba que «no sé si es la primera gran final, pero no podemos negar que es muy importante. Debe ser el antes y el después del Lorca».

El entrenador gallego ha convocado a todos los jugadores. No pueden jugar ni Digard ni Antonio López por lesión, y todo apunta a que dos de los nuevos, Fede Vega y Villalibre, van a jugar de inicio. El croata Gomelt y el jamaicano Bronx estarán en Lorca la próxima semana. Es posible que el once esté compuesto por Dorronsoro en la meta. Fede Vega y Peña en los laterales. Holgersson y Fran Cruz se disputarán un puesto para jugar con Nasuti en el centro de la zaga. La parcela ancha es la que más dudas ofrece. Podrían estar Tropi y Pomares.Nando y Noguera en los costado con Malle y Villalibre, en punta.

Más de seiscientos aficionados del Almería, estarán en las gradas del estadio Artés Carrasco por la cercanía del desplazamiento.