Entre la ilusión y la prudencia

El UCAM y el Real Murcia disputan mañana (12.00 h.) un partido que siempre se recordará. Bien por el resultado, bien porque es el único duelo en la Región que se puede tildar de derbi, bien porque se parecerse cada vez a más a aquellos Murcia-Ciudad, que fueron desfile de pasión y en donde ambos salían siempre con el cuchillo entre los dientes -recordemos la última grave lesión que padeció Acciari en uno de ellos-.

En esos enfrentamientos también fue cesado algún que otro entrenador -el caso de Casuco- por no ganar al rival. Llega el partido con sensaciones similares. Ambos necesitan ganar y romper la dinámica negativa (los universitarios llevan tres partidos perdidos consecutivamente y el Murcia quiere olvidarla derrota ante el Melilla. El partido de la primera vuelta acabó en victoria azul y con la expulsión de Santi Jara, que no estará en este duelo.

Entre la ilusión y la esperanza navegan algunas de las claves de un derbi en donde los aficionados esperan ver un gran partido. A continuación analizamos algunas claves de un enfrentamiento que no quiere perderse nadie.

1. EL ESTADIO: La Condomina, de grana a azul



El factor local del campo no es fundamental para los dos. A ninguno de los dos equipos –dicho con la boquita pequeña- le gusta jugar al calor de su afición. El UCAM, en casa, ha disputado 32 puntos de los que ha ganado quince (5 victorias), empatado tres (3 puntos) y perdido otros tres. Estos número son casi igualados por los granas, cinco ganados, tres empatados y tres perdidos de los 29 que ha peleado. Por su parte, el Murcia no gana en NC desde el 25 de octubre (1-0) frente el Badajoz. Los universitarios no lo hacen desde el 7 de enero (2-0).



El Murcia, en campo foráneo, es de los mejorcito del grupo, con cinco victorias (una menos que el Cartagena), pero los granas han empatado, cuatro y perdido tres, los mismos que el líder. Desde el 11 de noviembre (2-1 en Cartagena), y antes el 21 de octubre, el día que debutó Salmerón ante el San Fernando, no han perdido fuera.