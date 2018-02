Ibon apela al espíritu combativo del UCAM para asaltar el Carpena

Si hay algo que nadie pone en duda esta temporada del UCAM Murcia CB es su entrega. Solo en un partido de Liga ACB no dejó esa sensación y fue precisamente en el que abrió el curso allá por el mes de octubre frente al Unicaja Málaga en el Palacio de los Deportes. En ese choque sufrió el conjunto de Ibon Navarro la derrota más abultada (64-74). «De ese partido nos acordamos que no pudimos competir. Era el primero de la liga, tuvimos demasiados nervios», recuerda el preparador de Vitoria, quien admite que mañana (18.30 horas, Movistar+) en el Martín Carpena, «más allá de esa sensación de orgullo que tiene el equipo, está que vamos a jugar contra un rival Euroliga, con todo lo que supone eso, y que contra los equipos de Euroliga hemos sido capaces de competir. Es un reto y también una necesidad de rebelarnos contra esa sensación de que vamos justos. Vamos a ver si explotamos al máximo y podemos hacer un buen partido en Málaga», decía ayer.

Los síntomas de cansancio son evidentes en la plantilla, con algunos jugadores teniendo en pista más minutos de los deseables en las últimas jornadas, pero Ibon Navarro tiene claro que quedan diez días para el descanso por la Copa del Rey y las ventanas FIBA y que nadie se puede relajar: «Tenemos que aguantar, hay que hacer un esfuerzo, nos quedan diez días y hay que aguantar. A todo el mundo se le ha pasado por la cabeza que después está el parón, pero nosotros no nos podemos relajar, tenemos que aguantar como sea estos días. Sacar los dos partidos de Liga ACB (Málaga y Obradoiro, ambos fuera de casa) sería perfecto; hay que competir y tener opciones de victoria», declaró.

Los malagueños tendrán una baja muy importante. Su mejor jugador, el base-escolta Nemanja Nedovic, no estará sobre la pista, como tampoco estuvo ayer en el duelo que los de Joan Plaza jugaron ayer en Moscú de la Euroliga: «Que Nedovic no esté es una baja importante para ellos a nivel ofensivo, pero creo que también les reporta cosas que no son negativas, como el poder jugar muchos minutos con Sasu Salin y Adam Wacynski. Todo el mundo ataca a Nedovic para desgastarlo y sin él cambia mucho el planteamiento», expresó Navarro, quien también añadió del rival que «destaca por una gran capacidad física, porque desde la posición uno hasta la cinco, tienen jugadores que pueden rebotear. Es un rival de una exigencia física muy alta y eso me preocupa porque no llegamos con el tanque muy lleno, pero vamos a intentar afrontar el partido con la mayor frescura posible para tratar de hacerlo largo y llegar hasta el final con opciones de ganar».

Ibon Navarro volvió a incidir en la gran igualdad que existe este año en la liga. Entre el noveno clasificado, que es precisamente el UCAM Murcia, y el segundo, el Barcelona, solo hay dos victorias de diferencia: «Nosotros que queremos agarrarnos a los de arriba, ya que por detrás viene Andorra y otros equipos que tienen que estar en play off. En Málaga una victoria supondría prestigio y agarrarnos a los puestos de arriba sabiendo que los de atrás van a apretar mucho», remarcó.

Para después del parón, Navarro espera tener dos ´refuerzos´ ya al cien por cien. Por un lado, Vítor Faverani, quien «ya va a hacer algo con nosotros la semana que viene», y por otro, José Ángel Antelo, quien reapareció el pasado miércoles en Mónaco y volverá a hacerlo el próximo miércoles ante el Juventus Utena en el Palacio en la Champions. «Aunque no hubiésemos tenido las bajas (Ovie Soko y Lukovic no pudieron jugar), la idea era que Antelo debutara en Mónaco con el fin de que fuera cogiendo sensaciones. Sabíamos que iba a tener problemas, sobre todo en defensa, pero queríamos que quitara las telerañas. Era algo que teníamos pensado y hablado, y aunque sabíamos que no iba a sumar, para su proceso era bueno».

Brad Oleson, por su parte, ya está recuperado y Ovie Soko, pese a que el jueves por la noche tuvo que acudir de nuevo a un centro hospitalario por un proceso gripal, se espera que esté el domingo, al igual que Marko Lukovic, quien se resintió de una lesión que sufrió la pasada temporada. «Durante el parón tenemos trabajo, ya que tenemos que meter a esos dos jugadores y el resto descansen, por lo que tenemos que organizarnos bien esas tres semanas».