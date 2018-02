Aketxe no llega a tiempo para jugar en Villanueva y Gaspar se queda en casa

El delantero albinegro Isaac Aketxe es la gran ausencia que tendrá el FC Cartagena para el encuentro de mañana domingo ante el Villanovense. El jugador no se ha recuperado aún del problema -una distensión- que padece en su pie derecho, y de esta manera se pierde el tercer encuentro consecutivo de la segunda vuelta y el cuarto desde el 7 de enero.

Además, el preparador ha decidido que José Gaspar, el último jugador en llegar, no vaya convocado tampoco. Aduce Monteagudo que es demasiado pronto para que debute, aunque es más que probable que el futbolista, que se lesionó en la primera jornada de la segunda vuelta mientras jugaba en el Hércules, aún no esté del todo recuperado y todos prefieran esperar un poco para que no vuelva a recaer de la dolencia. Una microrrotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda le hizo estar apartado del equipo alicantino hasta el instante en el que se le dio de baja. El extremeño sólo disputó siete minutos en Olot y recaía de la dolencia, de ahí que se quede en casa y no tenga opción de debutar hasta la siguiente jornada, en la que el FC Cartagena jugará ante el Mérida en casa.

Pero el parte de bajas no se queda ahí. El entrenador albaceteño tampoco puede contar con el sancionado Miguel Ángel Cordero -que el pasado encuentro vio la quinta cartulina amarilla- ni con el lesionado Hugo Rodríguez. El centrocampista albinegro es uno de los futbolistas que más minutos ha disputado esta temporada, por lo que también es significativa su ausencia. Hugo padece un esguince del ligamento lateral de su tobillo derecho y es probable que regrese ante el Mérida la próxima semana.

Por contra, el entrenador tendrá a su disposición a Craninx, portero recientemente firmado, además de a los otros tres fichajes de invierno: Owusu, Rubén Cruz y Diego Benito y al defensa Moisés, ya recuperado de su lesión.

El Cartagena llega al partido ante el Villanovense tras ganar al UCAM Murcia dando una gran sensación, pero en su última salida, ante el Melilla, ofreció demasiadas facilidades al encajar dos goles en los primeros minutos. Monteagudo incide en que: «Son partidos tipo Melilla o Marbella. Tenemos que ir con todo, hacer las cosas bien, ser serios y aprovechar nuestras virtudes. Ellos tienen jugadores que lo hacen muy bien. Aquí nos empataron a cero y vamos con mucha ilusión por conseguir los tres puntos allí. Debemos ponernos por delante, que ellos se tengan que estirar. A veces esas cosas pueden decidir el partido».

El Cartagena, con seis victorias a domicilio, es el mejor equipo fuera de casa.



Por otro lado, el encuentro de la jornada vigésimo quinta, contra el Mérida se jugará el domingo 11 de febrero a las cinco de la tarde en el Cartagonova. Ante el Córdoba B -jornada 26ª- se disputará el lunes 19 de febrero a las 20.30 horas.