Los guardaespaldas de Pau Torres

«Hay un buen equipo para pelear por todo», dice el canterano del Real Madrid

Marcos Morales y Álex Craninx serán los encargados de defender la portería del FC Cartagena durante la segunda vuelta del curso. La lesión de Pau Torres a principios de enero agitó por un momento los planes del club albinegro para el mercado invernal, que se cerró el pasado miércoles, sin embargo, el conjunto albinegro supo sortear ese obstáculo y tras conocer el tiempo de baja del meta catalán se puso manos a la obra para paliar la situación. La próxima semana se cumplirá el primer mes, de los tres estimados, para que Pau Torres vuelva a defender los palos del FC Cartagena después de sufrir una fractura en el segundo metacarpiano de su mano izquierda, por lo que si todo va bien podría regresar a mediados de abril para el tramo decisivo de la temporada.

Por esta razón, el entrenador Alberto Monteagudo, junto con Paco Belmonte y Manolo Breis, presidente y director general del FC Cartagena respectivamente, apostaron por la llegada de otro portero sub-23 para que acompañe a Marcos Morales en vez de ocupar otra ficha sénior. Álex Craninx, de 22 años de edad, se incorporó a principios de esta semana a los entrenaminetos del FC Cartagena y ahora ambos serán las manoplas que desde la portería albinegra intentarán conservar el liderato del grupo IV de Segunda B las máximas jornadas posibles durante esta segunda vuelta y obtener así un camino más benévolo en las eliminatorias del play off de ascenso a Segunda División.

Los dos tantos que recibió el Cartagena en la victoria ante el UCAM Murcia el domingo (3-2) fueron los primeros que recibió Marcos Morales desde que tuvo que entrar a escena tras la lesión de su compañero, por lo que, a priori, el portero madrileño partirá como teórico titular tras ser un portero del agrado de Monteagudo. No obstante, si por algo se ha caracterizado el entrenador manchego durante su estancia en el Cartagonova, es por ser un técnico al que le gusta tener a sus arqueros 'despiertos' y no le tiembla el pulso cuando cree que debe darle la oportunidad a uno de ellos. Con esa mentalidad aterriza Craninx en el Cartagena, puesto que ayer en su presentación afirmó que llega para «jugar y competir» esta temporada.

«Salí del Real Madrid y tomé la decisión de iniciar una nueva aventura fuera de España. Estuve en Holanda en Primera División, en el Sparta de Rotterdam, y la adaptación no fue del todo buena. Por eso, en el momento que supe la opción de venir al Cartagena, tomé la decisión de aceptarla por su proyecto y para competir por un puesto», explicó en su presentación ante los medios de comunicación. El malagueño, con pasaporte belga, ha militado en todas las categorías inferiores del Real Madrid y el conjunto blanco contaba con una opción de tanteo en este mercado invernal, pero finalmente no la hizo efectiva y Craninx recaló sin problemas como agente libre en el Cartagena. «Empecé a entrenar con Yepes, el preparador de porteros, y el miércoles entré en la misma dinámica que el resto de mis compañeros. Hay un buen ambiente en el vestuario y sobre todo un buen equipo para pelear por todo y respoder a la ambición que tiene el club», añadió el nuevo meta.

Craninx, que ha sido internacional sub-19 con Bélgica, explicó que es un portero «valiente» que le gusta tener comunicación con el equipo y comentó que se siente seguro tanto en las salidas como bajo los palos pese a su envergadura. Tanto Marcos Morales como el propio Craninx tendrán la difícil misión de que la baja de Pau Torres pase casi de puntillas por el Cartagonova después de que el catalán hiciera olvidar en unos meses a Limones, que hasta este el pasado verano era el referente de la portería albinegra.



'Susto' con Jesús Álvaro

Las alarmas saltaron el miércoles en el Cartagonova cuando, en el último día del mercado de invierno, el lateral Jesús Álvaro recibió una oferta para jugar en Segunda División. No obstante, durante la tarde de ese día, el Cartagena reaccionó y anunció la renovación del zurdo hasta 2020 para evitar así debilitar su plantilla en el último momento. «Sabíamos del interés en el jugador, pero le dijimos a su representante y al futbolista que era intocable y que si alguien le quería tendría que pagar su cláusula. La verdad que fue un día complicado, decidimos hacerle una oferta de renovación y el jugador siempre mostró su predisposición de quedarse aquí», afirmó Manolo Breis y añadió que «por fortuna, en este caso, se trataba de Jesús Álvaro, pero en otra situación te quedas sin una pieza que hubiera desequilibrado la plantilla y con poco margen de maniobra».

El director general del FC Cartagena también hizo un repaso al estado actual del plantel albinegro con el que se peleará hasta junio por el ascenso. «Estamos satisfechos con la plantilla porque contamos con dos jugadores por puesto dada la versatilidad de algunos y eso nos permite estar tranquilos de aquí al final para pelear por el primer puesto y mirar a cualquier rival de tú a tú. Si estamos al cien por cien, podemos plantarle cara a cualquiera», añadió Breis, a quien no le preocupa que Óscar Ramírez sea el único lateral derecho puro para Alberto Monteagudo. «Óscar ha mostrado su regularidad y es un jugador que no se lesiona a menudo. Además, tenemos a jugadores que pueden ocupar esos puestos en caso de necesidad y traer a un chaval para que esté seis meses sin competir no beneficia a nadie», concluyó.