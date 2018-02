Los granas reciben un primer ingreso de las tres nóminas que les deben

David Sánchez, capitán del Real Murcia, confirmó ayer que Mauricio García de la Vega había realizado un primer pago a una plantilla a la que ya se le adeudaban tres mensualidades (noviembre, diciembre y enero). En rueda de prensa, el centrocampista se limitó a decir que los gestores granas habían cumplido con uno de los plazos que le prometieron en la reunión del pasado lunes, aunque evitó dar cualquier tipo de detalles, por lo que se desconoce si la cantidad abonada corresponde a una nómina completa o solo a un adelanto de una de las tres mensualidades que se adeudan a la plantilla. Tampoco se ha informado si a la misma vez que se ha transferido el dinero a los jugadores también se ha pagado a los empleados de la entidad, a los que también se debe noviembre, diciembre y enero, así como a los futbolistas del filial, cuya situación es peor -no cobran desde septiembre-.

«Vino el presidente -por Mauricio García de la Vega- al vestuario y nos hizo una propuesta. Ayer se cumplió el primer plazo. Eso es lo único que te puedo decir», comentaba David Sánchez. Lo que demuestran las palabras del andaluz es que la situación dentro del vestuario era muy complicada y que esas dudas generadas por lo impagos acaban afectando dentro del terreno de juego. «Para mal, estas cosas repercuten», indicaba, para confiar en que «hay que empezar a pensar solo en el fútbol, que es lo que sabemos hacer y lo que se nos pide». «Estas semanas las hemos llevado como hemos podido. Nos gustaría simplemente pensar en fútbol, que es lo que nos hace falta, por eso esperemos que esta semana acabe todo», continuaba el jugador, quien insistía en que el equipo se está jugando mucho para que le afecten temas no deportivos. «Estamos en un momento importante de la temporada, jugando ante buenos equipos, y al final esto requiere tener la cabeza en los partidos, los entrenamientos y en el fútbol, y en las últimas semanas no ha sido así». «Si seguimos dándole vueltas a estos temas se nos va a complicar el objetivo de estar en el play off».

David Sánchez daba un margen de confianza. «No puedo desconfiar de ellos porque no los conozco. Llevan poco tiempo en el club», continuaba el centrocampista, dejando claro que el problema del impago de las nóminas en realidad no es cosa del nuevo gestor murcianista, sino de Raúl Moro. «El problema no es de ahora, es de atrás», indicaba el jugador, y es que cuando el extremeño abandonó la entidad grana, ya se adeudaba noviembre y casi diciembre.