Valverde logra su primer triunfo tras su reaparición en Valencia

Alejando Valverde Belmonte ha vuelto al ciclismo y lo ha hecho ganando. Si la semana pasada ya demostró en la Challenge de Mallorca que su lesión de rodilla está totalmente olvidada, hoy a logrado la victoria en la segunda etapa de la Volta a Valencia. Y lo ha hecho después de lanzar un ataque a 30 kilómetros del final donde ha superado en el esprín final a su amigo y compañero de entrenamientos Luis León Sánchez, del Astana.



La jornada, con tres altos de 3ª categoría y la subida al exigente Garbí (1ª) –3 kilómetros al 10%– a solo 31 kilómetros de la línea de meta, ha sido dura.



Valverde también se ha situado líder de la carrera antes de la disputa hoy de una contrarreloj por equipos.



El corredor ha manifestado al llegar a meta a Eurosport que "estoy muy contento y me hubiera gustado también que ganara Luis León Sánchez, que es amigo mío, pero yo tenía que ganar". Además, ha dicho que "entrenando me notaba muy bien, pero la competición es otra coas. En Mallorca me quedé sorprendido de mi estado de forma, porque iba muy rápido, pero fui con precaución porque la carrera estaba muy mala. Sabía que tenía aquí posibilidades de ganar una etapa y lo he conseguido".



Alejandro Valverde ha lanzado un ataque a 30 kilómetros del final, en la ascensión al Garbí, donde se ha llevado a su rueda a Luis León Sánchez y Fulsang, quien ha sido el primero en lanzar el esprín final, pero el murciano ha vuelto a imponer su punta de velocidad en este tipo de llegadas para anotarse su primera victoria de la temporada.



Aquí sus declaraciones a Eurosport