La mitad de los preinscritos en la Ruta se queda sin dorsal

La Ruta de las Fortalezas se ha convertido en las últimas ediciones en una prueba sin parangón dentro del panorama deportivo, en lo que se refiere a carreras populares, dentro de la Región de Murcia. Ninguna hasta ahora había logrado que más de ocho mil personas optasen a participar, como así ha sucedido este año con la prueba organizada por la Armada, más concretamente por la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster.

Pero esta alta expectación provoca, por otro lado, que sean muchos los que se quedan sin el dorsal para poder participar en la carrera, ya que la prueba está delimitada a 3.800 participantes, aunque la organización se reserva 300 plazas.

Así pues, alrededor del 43% que se preinscribieron entre el ocho de enero y el pasado 28 de este mismo mes han sido agraciados con un dorsal con el que poder darse cita el próximo 14 de abril. Los demás, casi 4.500 corredores, se marchan de vacío. No obstante, entre esas plazas que no han salido, algunos -entre 175 y 200 personas- podrán conseguir un número de aquellos que no cumplimenten su inscripción con el pago de la tasa correspondiente.

Entre los organizadores no deja de sorprender los datos de esta edición, y alegan que se restringe el número de dorsales «por razones organizativos y medioambientales».

La cuota de inscripción es de 32 euros para la Prueba General, 15 euros para la Prueba Juvenil / PROMO y de 10 euros para la Prueba Infantil. Los que obtengan dorsal recibirán un correo indicándoles que tienen de plazo hasta el 9 de febrero de 2018 para abonar, en la misma página de inscripciones y mediante pago Online TPV (tarjeta financiera) la cuota correspondiente. Se enviará a los solicitantes que no obtengan dorsal, un correo indicándoles tal circunstancia, e informándoles que quedan en la lista de espera (Reserva).

A partir del 12 de febrero se llevará a cabo la asignación de dorsales para los reservas, que llegarán procedentes de las vacantes.