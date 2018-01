El UCAM convoca a Antelo para jugar mañana en Mónaco

El entrenador del UCAM Murcia, Ibon Navarro, ha decidido incluir en la lista de convocados para el encuentro que mañana juega su equipo en la pista de As Mónaco al capitán José Ángel Antelo, quien podria disputar los primeros minutos de la temporada en el encuentro de la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champios League.

El ala pívot gallego ya llevaba una semana entrenando con sus compañeros tras romperse el pasado verano el tendón de Aquiles, del que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Aunque hasta principios de marzo no se esperaba su vuelta a las canchas, el jugador que se encuentra con buenas sensaciones, y aunque mañana podría optar por no utilizarlo su entrenador, ha decidido que sí esté entre los convocados, algo que también ocurrió en el choque en el EWE Oldenburg, aunque en ese encuentro todos eran conscientes de que no estaba para jugar ni un solo minuto.

La expedición del equipo, que viaja esta mañana, tiene las ausencias de Brad Oleson, a quien el entrenador le ha dado descanso por padecer un virus, y el ala pívot Marko Lukovic, con una contractura muscular. Por su parte, Clevin Hannah viaja pese a sufrir un fuerte catarro.

El duro trabajo realizado durante todos estos meses tanto por Antelo como por los fisioterapeutas ha propiciado que esté entrenando y que mañana dé un paso más hacia su reingreso en el equipo. Aunque todo apuntaba a que el ala pívot no volvería a las pistas hasta después del parón por la Copa del Rey y la próxima convocatoria de las ventanas FIBA, concretamente en la vigésimo primera jornada coincidiendo con la visita al Palacio de los Deportes el 4 de marzo del Barcelona, los plazos se van a adelantar.