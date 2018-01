El UCAM ya está cómodo en casa

El UCAM Murcia CB inició la temporada dubitativo ante su público. De sus primeros seis encuentros en el Palacio en ACB solo ganó dos, ante el Andorra y el Bilbao. El equipo tenía miedo escénico y estaba en proceso de maduración, adaptándose al sello de Ibon Navarro. El Unicaja le endosó la derrota más abultada en el estreno liguero; perdió ante el Valencia por una canasta de Bojan Dubljevic en el último suspiro; David Navarro, con un mate en el último segundo, le birló el éxito ante el Obradoiro; y el Real Betis, que ahora vuelve a estar en crisis, se llevó la victoria en un choque extraño, donde los locales no encontraron respuesta al juego del rival. El equipo sufría demasiado para cerrar los encuentros ante su afición. La misma situación se vivió en la Champions League, donde los murcianistas cayeron de forma consecutiva ante el Dinamo Sassari, Pinar Karsikaya y el As Mónaco, comprometiendo seriamente su clasificación para los octavos de final de la competición.

La situación, sin embargo, ha cambiado en el último mes y medio. Desde el 18 de diciembre, los universitarios no le han dado un disgusto a sus aficionados pese a haberse enfrentado con tres equipos en puestos de play off de forma consecutiva: Baskonia, Herbalife Gran Canaria e Iberostar Tenerife. Además, en competición europea, derrotaron al Enisey Krasnoyarsk y el EWE Oldenburg. Es decir, que han encadenado una racha de cinco éxitos seguidos en el Palacio, dando un giro radical a la situación vivida durante los dos primeros meses de la competición.

La clave del creciente rendimiento está en la defensa. En esta racha ha dejado el UCAM a sus rivales siempre por debajo de los 80 puntos. Incluso uno, el Baskonia, no llegó ni a los 70. Pero en ataque también ha elevado sus prestaciones y en porcentajes de tiro ha mejorado ostensiblemente el equipo de Ibon Navarro, que hasta hace dos meses tenía mejores promedios fuera de casa (37% en el Palacio en tiros de campo y 43% a domicilio), donde también ha sido capaz de mantener el nivel.

Ahora se abre un largo período sin baloncesto en Murcia salvo el encuentro del próximo miércoles 7 de febrero ante el Juventus Utena lituano que cerrará la primera fase de la Champions. Los murcianistas viajan hoy hasta Mónaco para enfrentarse mañana (18.30 horas, PopularTelevisión) al único equipo de toda la competición continental que no ha sufrido ni una sola derrota en 12 encuentros. El club que preside el magnate ucraniano Donbass Sergei Dyadechko, que gracias a su aportación económica ha llevado al equipo del Principado de la cuarta división a la élite, es también el líder de la liga francesa con un balance de 14 victorias y 4 derrotas. Para el choque ante los murcianistas tendrán la casi segura baja de su capitán, el exmurcianista Amara Sy, quien solo pudo jugar cuatro minutos el sábado en el triunfo ante el Paris Levallois (78-77). El UCAM tiene garantizada la cuarta plaza del grupo A, pero aún tiene a su alcance incluso la segunda, aunque para ello debe ganar sus dos encuentros y que el Pinar Karsikaya y el EWE no triunfen en ambos. En cualquier caso, se trata de un objetivo menor y complicado de conseguir, ya que como dijo Ibon Navarro tras el triunfo ante el Tenerife, ahora lo más importante es dosificar los esfuerzos: «El equipo anda justo de energía y tenemos que tener cuidado con las rotaciones para que la gente no acumule muchos minutos. Nos va a costar sacar los partidos durante estas dos semanas antes del parón aunque es muy atractiva para nosotros porque vamos a Mónaco, que es el líder de nuestro grupo de la Champions, y a Málaga, que quizá es el único equipo con el que no competimos hasta el final en la ACB. Todos van justos pero tenemos una plantilla de doce jugadores, más Antelo y Faverani que volverán pronto, y hemos visto a jugadores que han pasado por un bache y que ahora vuelven a estar», expresó el preparador vitoriano del UCAM.