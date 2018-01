El Murcia le pasa la 'chuleta' al Melilla

Los visitantes copian la estrategia que tan buenos resultados ha dado a los granas desde la llegada de Salmerón.

Seguro que alguna vez les ha pasado que un amigo o familiar, un hijo si son padres, ha aprovechado la mínima ocasión para sacarles de sus casillas repitiendo cada una de las palabras que pronuncian. Suele ocurrir mucho con esos niños que no están dispuestos a hacer caso a sus mayores, y para provocarles van diciendo las mismas frases que van escuchando. Si oyen un ´ven aquí´, de sus labios sale un ´ven aquí´. Si reciben como contestación un ´hazme caso´, su reacción es regalarles un ´hazme caso´. Y así hasta que la parte adulta, en la mayoría de los casos, alcanza tal grado de enfado que con un golpe sobre la mesa pone fin a la broma. Pues así de respondón le salió ayer al Real Murcia su rival. El Melilla, que demostró tener muy estudiado al conjunto grana, solo tuvo una función a lo largo de los noventa minutos: sacar de sus casillas a un equipo murcianista que a las primeras de cambio volvió a poner en evidencia que no tiene respuestas en ataque.

Como si Manolo Herrero, técnico melillense, le hubiera robado la pizarra o la ´chuleta´ a Salmerón, el Melilla demostró pronto que no iba a pecar de pardillo. Para empezar le cedió completamente el balón al Real Murcia, y los granas, que ya de por sí tiemblan cuando actúan ante su afición en NC, en vez de agradecer el regalo se comportaron como si en sus pies tuvieran una bomba cuyo cronómetro corre hacia atrás demasiado rápido.

La apuesta de Salmerón por sustituir las ideas por el músculo en el centro del campo tampoco ayudó. Mientras en el banquillo estaba Juanma, un futbolista que hace una semana en El Ejido se ganaba el tener una oportunidad más, la mesa de operaciones murcianista hacía aguas con un David Sánchez que parece jugar -por no decir, andar- por contrato.

El sevillano, que ofrece el mismo desahogo que una pared, se ha convertido en uno de esos soldados que rehúsa la hora de entrar en batalla, dejando un agujero en el medio que dio aire a un Melilla ordenadito atrás a la espera de su oportunidad para sacar las garras.

Salmerón, pese a ser sabedor de las carencias del andaluz, no solo no se planteó la suplencia sino que para buscar soluciones se inventó una fórmula que ya venía rondando en su cabeza desde que aterrizó en Nueva Condomina y que no había podido llevar a cabo por la falta de defensas. Estaba siendo la zaga la mejor pareja de los murcianistas. No le importó al técnico, que rompió el equipo Orfila-Mateos para adelantar al madrileño y dar la titularidad a un Molo al que en sus primeros minutos como grana se le notó excesivamente nervioso. Hasta en situaciones fáciles, como pases horizontales, puso en riesgo a sus compañeros.

Y así, sin un pilar para sostener la estructura de la casa grana, la posesión del balón era un regalo envenenado. Fran Carnicer intentaba hacer lo que podía, pero era tanto el territorio que no sabía si tenía que descubrir o cubrir. En ningún momento logró el mediapunta encontrar el camino de baldosas amarillas. Tampoco aliarse con sus compañeros.

La única solución estaba en bandas. Empezó Carlos Martínez su aventura murcianista mandando en el lado derecho; mientras que Elady, más activo que certero, intentaba animar a los suyos a golpe de latigazos, pero Tanis vivía cuarenta y cinco minutos de lo más tranquilo. Mirar a los ojos a un Pedro Martín cuyas acciones no necesitan de la tecnología para verse a cámara lenta relajaba todavía más al meta visitante.

Se marchaba al descanso el Melilla como ganador moral de la primera parte. Su orden había sido suficiente para paralizar a un equipo sin velocidad y sin recursos para abrir túneles en la dique visitante. Solo una vez tuvo cerca el Murcia el gol. Fue en el minuto 33 cuando un cabezazo de Elady, tras varios rechaces, iba a gol hasta que Ibarbia, en la misma línea, dejaba con la celebración en la boca al extremo murcianista.

Acababa de tirar toda una parte a la basura el Real Murcia. El lobo del que hablábamos tras la victoria en El Ejido volvía a dejar claro que era un simple corderito. No rugen los granas, simplemente balan, y como ocurre con los ronroneos de los gatos, las sensaciones que transmitían eran como un poder curativo para un Melilla que a base de esfuerzo y de kilómetros en las piernas se sentía ganador moral de la batalla inicial.

No podía fallar el Real Murcia. Tres empates consecutivos en casa obligaban a los granas a ganar. No solo eso. Había que hacer que «la gente se fuese contenta», como dijo Salmerón el viernes en rueda de prensa. Y el paso por vestuarios pareció cambiar el chip de los jugadores. Sin poso, sin dominio en el centro del campo, con un David Mateos que ahora parece ser la única solución de un equipo que ni por un segundo se plantea tirar de creatividad, el Real Murcia consiguió ganar mayor presencia en las inmediaciones en el área visitante. Sin embargo, el embotellamiento del Melilla fue suficiente para ir frenando poco a poco la pequeña reacción murcianista. Un trallazo de Mateos desde prácticamente su casa se estrelló en el larguero, y Pedro Martín siguió ganándose la amistad de un Tanis que posiblemente desde hoy le regale corazones en las redes sociales.

Cuando la afición rezaba para que una de las tímidas ocasiones granas acabaran en gol o que algún defensa inocente les regalase un penalti como en El Ejido, Boateng mandó al Real Murcia a la realidad. Preparan en Catalunya caretas de Puigdemont para protestar porque el gerundense no podrá optar al acto de investidura. Pues más o menos lo mismo hizo Manolo Herrero. En un minuto que se antojó decisivo, el técnico melillense dio la orden. «Ahora», parecía gritar desde la banda el jienense, y sus jugadores se colocaron la careta de Salmerón para sentenciar al Real Murcia con la fórmula favorita del entrenador murcianista.

Apenas había intervenido Biel Ribas. Apenas había sufrido una línea defensiva ordenada y en la que Juanra y Fornies tienen prohibido dar un paso al frente. El Melilla estaba tranquilo en su caparazón. Dando toda la iniciativa a los granas. ¿Les suena? ¿No es así como el Real Murcia ha crecido en la clasificación desde que Salmerón se sentó en el banquillo? ¿No sucedió frente al Jumilla o ante el Extremadura? ¿No es la estrategia que ha llevado a Segunda División al preparador almeriense?

Pues como el niño que se sabe hasta los diálogos de su película favorita, Manolo Herrero hizo daño al Real Murcia de la forma que más duele, imitándole de principio a fin. Cuando nadie se acordaba del Melilla, cuando solo faltaba que algún delantero murcianista se equivocase y batiese a Tanis, Boateng silenció de golpe Nueva Condomina. Y si quedó algo de esperanza fue porque Biel Ribas, solo cuatro minutos después, volaba para, con ayuda de la cruceta, salvar un lanzamiento perfecto de Zelu.

El 0-2 hubiese sido mortal, pero el 0-1 ya era un golpe importante. Fue tan doloroso el gol del ghanés que hasta Salmerón se vio superado. Su única solución fue mirar al banquillo y hacer saltar al terreno de juego a todo lo que olía a delantero. Desnudó el centro del campo, eliminó a cualquier futbolista capaz de dar un último pase, retrasó a Elady y Carlos Martínez y jugó con tres delanteros -Pedro Martín, Chamorro y Renato-. Fornies vio como se levantaba el veto y se ponía a descubrir territorio enemigo, Pedro Martín siguió haciendo buenas migas con Tanis y el Melilla confirmó una victoria que cualquiera hubiese firmado en el bando grana, sobre todo José María Salmerón.