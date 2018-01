España logra su primer oro europeo tras vencer a Suecia

La selección española de balonmano masculino se proclamó campeona de Europa este domingo al vencer (29-23) a Suecia en la final del torneo celebrado en Croacia, primer oro continental para España en su quinta oportunidad, después de una final de menos a más en la que los de Jordi Ribera aplastaron a su rival en la segunda parte.



España, campeona del mundo en 2005 y 2013, alcanzó la gloria continental para reclamar los focos del mejor balonmano. La progresión de los últimos Europeos, cuarta en 2012, bronce en 2014, plata en 2016, culminó con el ansiado título para los 'Hispanos'. Los suecos aspiraban a recuperar terreno entre los mejores, 16 años después, pero los de Ribera impusieron su experiencia y calidad.





"We are the champions!" @RFEBalonmano claiming their #ehfeuro2018 trophy! ?? pic.twitter.com/l1Dpu5RhQn