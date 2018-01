"El público tiene que irse contento"

El entrenador desvela que los dos nuevos fichajes "pueden ser titulares".

Los dos últimos partidos del Real Murcia al calor de Nueva Condomina han terminado con sendos empates sin goles en ninguna portería, lo que ha puesto en alerta hasta a un técnico que sabe que tiene una especie de deuda con sus aficionados. «Los últimos dos partidos en casa no han sido buenos y aunque el Melilla es un rival muy complicado esperamos conseguir el domingo esa gran victoria que podamos dedicarle a la afición, que la gente se marche contenta tras el partido». Así se encargó ayer José María Salmerón de poner de relieve que espera la mejor versión de sus jugadores para que el equipo sea capaz de conseguir los tres puntos, entre otras cosas, para seguir defendiendo ese cuarto puesto en la clasificación y donde ha costado tanto llegar.

«Aunque estar dentro del play off es algo que le gusta a los aficionados, la realidad es que a mí lo que más me preocupa es que el equipo siga mejorando, ya que el play off y el ascenso de categorían vienen cuando haces bien justo lo primero», expresó un Salmerón que no quiere en cualquier caso que la ansiedad por defender ese puesto de play off que tanto trabajo ha costado le pase factura a un equipo que «está mejorando muchísimo en todos los sentidos, somos más fuertes en defensa, tenemos más equilibrio y damos mejores pases». «Unas veces estaremos mejor y otras peor, pero el equipo está haciendo un gran trabajajo desde que empezamos y se puede comprobar en los resultados», dijo un hombre que después de trece jornadas al frente del banquillo grana solo lleva dos derrotas en contra, una de las grandes claves que ha permitido al equipo despejar las peligrosas dudas que se adueñaron de todo el murcianismo en el arranque liguero.

Además de asegurarlo fuentes del Real Murcia el jueves por la tarde, el propio Salmerón volvió ayer a confirmar que «me han avisado de que este fin de semana puedo contar con los dos nuevos fichajes», algo que supondrá una novedad, ya que uno de ellos, el central Molo, no pudo ni entrar en la convocatoria para El Ejido al tener el club bloqueados los derechos federativos, hasta que el nuevo gestor del club, Mauricio García de la Vega, ha desembolsado una cantidad ligeramente superior a los 100.000 euros que ha desbloqueado la situación, según el club y Salmerón, evidentemente.

Por lo tanto, el defensa Molo y el extremo Carlos Martínez podrían incluso, por las palabras de su entrenador, formar parte del once titular de mañana ante el Melilla en Nueva Condomina a las doce del mediodía en un choque que será televisado en directo por La 7.

«Por ejemplo la llegada de Molo nos aporta experiencia en defensa, jerarquía, mucha fuerza aérea y contrastado de sobra en esta categoría. Por su parte Carlos Martínez es otro jugador al que conozco y he visto en el Lorca bastante y nos va a aportar mucha calidad, desborde en el uno contra uno y más virtudes que tiene. Tienen las mismas posibilidades que el resto de ser titulares, esperemos que todos aporten mucho trabajo», continuó explicando el preparador almeriense.

Sobre el mercado de fichajes y posibles novedades Salmerón no cierra la puerta a más incorporaciones: «Hasta el día 31 hay posibilidades de poder fichar, pero si viene alguien tiene que aumentar el nivel de lo que tenemos, por eso no podemos decir que estamos cerrados y claro, lógicamente, si llega alguien nuevo tiene que salir otro jugador», concluyó.