El Córdoba revoca la cesión de Quiles y deja al UCAM con un solo delantero

Arturo, único punta del que dispone Campos.

El UCAM Murcia, conjunto del Grupo IV de Segunda División B que se ha caracterizado en esta primera vuelta por tener problemas con el gol, observó como en el día de ayer le crecieron los enanos al perder de forma automática a su máximo artillero, el delantero Alberto Quiles. El jugador onubense, que el pasado verano llegaba al club universitario en calidad de cedido por el Córdoba, de Segunda División, poseía en su contrato de préstamo una cláusula por la que el club andaluz podía revocar la cesión en cualquier momento.

Ahora, después de que el Córdoba se haya quedado con un único delantero en su nómina durante este mercado de invierno, siendo más concretos con el exmurcianista Sergi Guardiola, la entidad blanquiverde reclama la vuelta de Quiles y deja al UCAM con lo puesto para el partido que los universitarios disputarán mañana en el Cartagonova frente al FC Cartagena (17.00 horas). En un principio, el Córdoba pretende alternar las participaciones de Quiles con el primer equipo y su filial, que también milita en el Grupo IV de Segunda B. Con la marcha del onubense, por tanto, el UCAM Murcia queda en una situación delicada en lo que a activos ofensivos se refiere. El cartagenero Arturo, de tal modo, se convierte en el único delantero del que José Miguel Campos podrá disponer este fin de semana para la citada jornada liguera. Ahora la pelota se sitúa, con mayores motivos, en el tejado del director deportivo Pedro Reverte, que esperaba hacer cerrado esta semana la llegada del atacante Gerard Oliva y que pospone, de tal manera, hasta la semana que viene. Además, Quiles, de veintidós años -cumple veintitrés en abril-, libera entonces una ficha sub23, por lo que el UCAM se verá obligado a buscar en el mercado a un nuevo atacante que reemplace al onubense bajo esa premisa.



¿Por qué no ganar en Cartagena?

Por otra parte, el técnico José Miguel Campos compareció ayer en sala de prensa con motivo del encuentro que su equipo disputa mañana ante el líder del Grupo IV, el FC Cartagena.

Para el entrenador mazarronero, su equipo «está mejor de lo que los últimos resultados pueden manifestar. Las sensaciones que dimos en la segunda parte ante el Jumilla, con las situaciones ofensivas que tuvimos, hace que no podamos estar enojados, aunque el resultado no fuera bueno», comentó. En todo caso, el UCAM conecta cuatro encuentros sin conocer el derrota, dos en Copa Federación y otros tantos en Liga. En todo caso, Campos comparó la situación de su equipo con la del rival, el FC Cartagena: «El Cartagena saldrá con todo, tiene una gran plantilla y un buen trabajo de continuidad detrás para dotar de automatismos al juego», alabó. Además, recordó que su equipo se encuentra «cambiando jugadores y el trabajo es más reciente, pero si hemos sido capaces de ganar en Nueva Condomina y en Marbella, ¿por qué no vamos a poder hacerlo en el Cartagonova?», comentó el técnico. En lo relativo a los problemas de cara a puerta de su equipo, que se pueden acrecentar tras la marcha de Alberto Quiles, José Miguel Campos reconoció que les está faltando «contundencia en la finalización», pero alegó que «el equipo produce juego suficiente para que el bagaje goleador sea superior». El UCAM espera incorporar próximamente a dos jugadores para su ataque.