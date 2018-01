Rojas viaja a Turquía y Benite regresa a Murcia

El UCAM Murcia Club Baloncesto ya está camino de Turquía, donde mañana (18.00 horas) juega partido de la Champions League, y lo hace con Sadiel Rojas y sin Vïtor Benite. El escolta brasileño arrastra desde hace varias semanas problemas en la espalda y no pudo contar con una participación mayor en el triunfo que certificó la mejor primera vuelta de la historia del club murciano ante el Divina Seguros Joventut. El jugador ya se encuentra de regreso a la capital del Segura para descansar y ponerme en manos de los médicos del club con el fin de que esté recuperado para recibir el próximo domingo en el Palacio de los Deportes al Iberostar Tenerife (12.30 horas) de Fotis Katsikaris.

Sin embargo, quien sí que ha viajado es el alero Sadiel Rojas, con varios problemas musculares en su hombro y en el costado que le están lastrando durante los últimos partidos del conjunto universitario. El estadounidense con pasaporte dominicano forma parte de la expedición y jugará mañana el partido correspondiente a la duodécima jornada de la Champions League.

«Benite tiene problemas en la espalda muchos días y lo está pasando mal, pero no se quiere quitar. Al igual que Sadiel Rojas, que en el primer cuarto se ha mareado un poco tras un rebote. Tendré que hablar con ellos para ver como están e intentaremos tomar una decisión porque si no están bien no les vamos a hacer viajar a los dos hasta Turquía. Tenemos que intentar ser inteligentes en ese sentido y dejar a los dos jugadores aquí para que descansen», afirmó el técnico Ibon Navarro nada más acabar el partido ante el Joventut.

El resto de jugadores que viajan son los bases Alberto Martín, Emilio Martínez Charlon Kloof y Clevin Hannah; los escoltas Brad Oleson y Alex Urtasun; el alero Lazar Mutic; los ala pívots Marko Lukovic y Ovie Soko; y los pívots Julen Olaizola, Kevin Tumba y Marcos Delía. Uno de los jugadores que no cumplen el requisito de ser cupo nacional en la competición tendrá que quedar descartado para el partido.