El Real Murcia, a quitarse un peso de encima

Seis meses sin pisar el play off son muchos para un equipo confeccionado no solo para estar entre los cuatro primeros, sino para comandar con rumbo fijo la clasificación. Nada de lo que desde Nueva Condomina se vendió en verano se ha cumplido. Con la llegada de Salmerón, los derrotas se convirtieron en victorias y en empates, sin embargo, cada vez que los puestos de privilegio están al alcance de la mano, los granas muestran su fragilidad mental. La última oportunidad perdida fue el pasado domingo.

Con todo a favor, con el play off abriéndoles la puerta por la derrota del UCAM, el Real Murcia pinchó en su casa y retrasó ese objetivo que realmente es una obligación. Según Salmerón, queda mucho tiempo y lo importante es entrar entre los cuatro primeros en los dos últimos meses de la competición. Pero la afición, descontenta por la imagen ofrecida hace siete días, prefiere entrar en la batalla cuanto antes. Y hoy, en Santo Domingo, los murcianistas disfrutarán de una nueva oportunidad para quitarse de encima de una vez por todas esa mochila que parece pesar demasiado.

Saltarán al estadio del CD Ejido sabiendo los resultados de sus principales rivales, que juegan por la mañana, aunque, viendo todo lo que rodea al partido, posiblemente la mayor preocupación de Salmerón y los suyos no esté en lo que hagan UCAM, Extremadura, Marbella o Cartagena. Mientras que la mente del preparador murcianista estará en componer un once de garantías y que no note las importantes bajas que se han ido acumulando esta semana; las piernas de los futbolistas deberán sobreponerse a un rival con mucho peligro en ataque y que ha convertido Santo Domingo en una auténtica fortaleza. Solo el Extremadura ha conseguido salir victorioso del campo almeriense.

Ha recuperado el Real Murcia su mejor versión defensiva para frenar a un rival que es una auténtica máquina goleadora -33 tantos a favor en la liga-, sin embargo la baja del sancionado Forniés obliga a Salmerón a modificar una línea que estaba en plena forma. Sin un lateral izquierdo puro, lo que vuelve a demostrar lo desequilibrada que está la plantilla, al técnico grana le tocará hacer malabares. La opción más probable puede ser cambiar de lado a Juanra -de la izquierda a la derecha- y dar la titularidad a Fede Vega o al canterano Escribano. Más complicado será encontrar un filón tan rentable como Santi Jara. Sin el extremo, operado de apendicitis, el Real Murcia pierde imaginación y agresividad en ataque. Dos carencias que debilitan más una línea que está generando críticas por su baja efectividad.

El elegido para hacer olvidar a Jara puede ser Jordan, que formaría parte del ataque junto a Elady y a Pedro Martín. Fran Carnicer se mantendrá en la media punta y Armando busca pareja. David Sánchez, con problemas en el tobillo, ha entrado en la convocatoria, pero tiene difícil poder jugar. Su sustituto natural sería Juanma, aunque Salmerón también podría dar una oportunidad a Llorente.