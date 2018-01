Una prueba contra la historia

líder del grupo IV, en plena vorágine de triunfos y éxitos, se mide esta mañana (12:00, 7TV) a uno de los oponentes que más se le atragantan, sobre todo como visitante. El FC Cartagena, fundado en julio de 1995 bajo el nombre de Cartagonova, no ha sido capaz de vencer en el Estadio Álvarez Claro en sus más de 22 años de historia. Cada visita al norte de África se ha saldado con una victoria local o con un reparto de puntos. Esta vez el Cartagena viaja a Melilla en un tiempo de esplendor, con una amplia renta sobre todos sus perseguidores en el grupo IV durante la mejor racha de resultados de la época reciente.

En mayo de 2002 se produjo el primer enfrentamiento entre ambos en la ciudad autónoma. El resultado fue una goleada (4-0) a favor del Melilla. Desde de entonces, seis victorias locales y cuatro empates, incluyendo el 1-1 de la temporada pasada. No solo para el Cartagena, sino para cualquier equipo de la categoría las visitas al Álvarez Claro son como acudir al dentista. Un campo abierto, un desplazamiento largo y un rival férreo en casa son algunos de los obstáculos a los que se enfrentarán los de Monteagudo en el día de hoy.

Desde luego, una victoria visitante supondría otro golpe encima de la mesa. Tras los pinchazos del UCAM y el Extremadura el pasado fin de semana, el Cartagena saca cuatro puntos al segundo clasificado. Además, el enfrentamiento, a la misma hora, entre Marbella y Extremadura supone una nueva oportunidad para alejar a rivales directos.

El conjunto cartagenerista buscará la sexta victoria seguida con bajas muy importantes en su plantel. Además del guardameta Pau Torres (que estará inactivo hasta abril), el mediocampista Adama (que este fin de semana ya jugará con el filial) y el bilbaíno Aketxe, Monteagudo tiene que añadir dos nuevos nombres a su nómina de bajas.

Moussa no podrá suplir a Aketxe en el ataque porque no se ha recuperado a tiempo del golpe que recibió en el tobillo la semana pasada. Estaba previsto que, al menos viajara con el equipo, pero finalmente el guineano se ha quedado en la ciudad portuaria. La lesión de los dos nueves de la plantilla obliga a Monteagudo a recurrir al recién llegado Rubén Cruz o a inventarse un delantero centro con Owusu o Kuki Zalazar.

Tampoco saltará al césped del Álvarez Claro el extremo Hugo Rodríguez. El jugador andaluz era, hasta ahora, el único futbolista de la plantilla que no había sufrido ningún contratiempo en forma de lesión o sanción en toda la temporada. Hugo ha jugado los 21 partidos ligueros del conjunto cartagenerista, siempre como titular. Por tanto, será la primera cita que se pierda. El ghanés Owusu podría entrar en la banda izquierda, aunque otra opción es introducir un tercer centrocampista (como Cordero o Diego Benito) para desplazar a Cristo o a Zalazar al costado izquierdo.

Donde Monteagudo sí tiene donde elegir es en el centro de la zaga. Después de muchos contratiempos, los cuatro centrales de la plantilla están a pleno rendimiento. Zabaco vuelve tras perderse el partido de El Ejido por sanción. El burgalés parece el único intocable en la retaguardia cartagenerista. Moisés, Alberto Aguilar y Josua Mejías pelearán por acompañarle y garantizarse el puesto hasta el final de temporada.

Por su parte, el Melilla es sexto clasificado, a cinco puntos de los puestos de play-off. Debido a la lesión de los dos porteros, el equipo de la ciudad autónoma ha fichado esta misma semana al portero del Valladolid B, Tanis Marcellán. Se trata de la segunda incorporación en este mercado invernal, tras la del centrocampista Sandro Toscano. El central Jilmar no jugará por sanción.