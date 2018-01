El Melilla corta la racha del Cartagena en solo cinco minutos

La falta de concentración al inicio de su partido en el Álvarez Claro le impidió al Cartagena sumar otros tres puntos y prolongar su senda victoriosa. El Melilla, con un tanto de Pedro Vázquez y otro de Boateng, encarriló el encuentro al inicio y luego conservó su ventaja con maestría. El conjunto albinegro fue incapaz de perforar la defensa blanquiazul y no disparó entre los tres palos en todo el partido. A pesar de la derrota, el Cartagena mantiene aún tres puntos de ventaja sobre el Extremadura, que empató en el campo del Marbella.

En el once titular destacaba el debut de Rubén Cruz y la ausencia de Míchel Zabaco. El inicio del partido cogió al Cartagena todavía en los vestuarios. En un abrir y cerrar de ojos el Melilla tenía ya media victoria en el bolsillo tras anotar dos goles en solo cinco minutos. En el minuto 3, una pérdida de balón en medio campo permitió a Boateng arrancar con potencia por el carril central y asistir a Pedro Vázquez. El extremo del Melilla controló en el área y batió por abajo a Marcos Morales.

Dos minutos después, los mismos protagonistas hicieron el segundo tanto, pero se intercambiaron los papeles. Esta vez fue Pedro Vázquez el que dio un pase atrás a Boateng, que ejecutó un disparo raso que entró pegado al poste. El ghanés hizo gala de sus condiciones en las acciones de los dos goles, pero poco después sería sustituido por lesión.

El Cartagena intentó reaccionar para reducir esa desventaja, pero los locales siguieron muy cómodos durante todo el primer acto. El Melilla no es el menos goleado de la categoría por casualidad, y apenas dejaron huecos en su zaga. La única ocasión llegó en el minuto 25, con un pase de Kuki Zalazar que se paseó por delante de la portería. El balón era para Dani Abalo, pero el ex del Celta no alcanzó el esférico.

Tras el paso por los vestuarios continuó la misma tónica. El Melilla controlaba el balón y no permitía ningún acercamiento del Cartagena, que solo lo intentaba a través de balones largos hacia el debutante Rubén Cruz. Por su parte, los locales intentaban sentenciar el encuentro al contragolpe.

Marcos detuvo un par de lanzamientos de Zelu, el jugador más peligroso en la segunda mitad. Sin embargo, el extremo del Melilla no estuvo acertado en la definición. Espinosa también intentó batir al meta madrileño con una diagonal maravillosa, pero su disparo se marchó cerca del poste. Moisés se marchaba lesionado tras recibir un golpe en el muslo, y Míchel Zabaco tenía que sustituirle. También tuvo minutos el ghanés Owusu, pero, al igual que el domingo pasado, no tuvo un buen día.

Monteagudo apostó por jugar los últimos minutos con dos delanteros, al introducir al canterano Mario sustituyendo a Cristo Martín. Sin embargo, nadie fue capaz de mover el marcador en el Álvarez Claro, y el Cartagena sigue sin ganar en la ciudad autónoma.