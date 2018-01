Rompecabezas en la delantera

¿Quién saltará al Estadio Álvarez Claro con el nueve a la espalda? Es la pregunta que a día de hoy se hacen muchos aficionados cartageneristas e incluso el propio Alberto Monteagudo. El técnico manchego tiene por delante un difícil problema a resolver. El máximo goleador del equipo, Isaac Aketxe, ni siquiera viajará a Melilla porque su tobillo no se ha recuperado a tiempo. Se lesionó en Navidad, se perdió el primer partido de la segunda vuelta en Huelva y regresó al césped el domingo pasado pero se resintió de la misma dolencia. Monteagudo confirmó en rueda de prensa que no entra en la convocatoria para viajar a la ciudad autónoma: «Hemos preferido que se recupere bien del tobillo. Le han pinchado y a ver si la semana que viene ya está para empezar a entrenar».

Del mismo modo, el tobillo también le está dando problemas a Moussa Camara. El guineano se lesionó contra El Ejido en la acción del penalty que dio lugar al primer tanto albinegro. «Le hemos cuidado durante la semana. Tiene alguna molestia pero creemos que no va a ir a más», manifestó el técnico albinegro sobre el atacante africano. A pesar de que se ha recuperado antes de lo esperado, su presencia en el once el domingo se antoja demasiado precipitada. «No sé si de principio o no, pero durante el partido podría participar. Podemos arriesgar y ponerlo de principio, pero no veo que pueda jugar mucho tiempo», señaló el de Valdeganga.

En cuanto al último en llegar, Rubén Cruz, el técnico indicó que «viene cansado por el tema de la mudanza y viene de no competir en el Cádiz». Cabe recordar que tan solo ha jugado siete partidos en toda la primera vuelta, y ha sido titular una sola vez en los últimos tres meses.

Monteagudo apuntó dos posibles alternativas si ninguno de los tres delanteros están aptos para participar: Owusu y Kuki Zalazar. «A Kuki le he visto jugando en punta en la selección. Es otro tipo de delantero, que cae más a recibir», comentó. Apostar por el hispano-uruguayo en la punta del ataque implicaría jugar con una especie de falso nueve.

Los albinegros entrenan hoy a las ocho de la mañana para posteriormente volar a Melilla. «Es un campo difícil, sobre todo cuando hace viento», indicó Monteagudo sobre el Álvarez Claro. De su rival, advierte que es un equipo que encaja pocos goles en casa aunque le cuesta mucho anotar. «La historia dice que si te pones por delante, tienes opciones de llevarte el partido». El manchego considera que el conjunto de la ciudad autónoma «es un equipo con mucha seriedad sin balón». «Juegan armados pero proponen e intentan sacar la pelota jugada», indica. En cualquier caso, considera que lo fundamental es seguir «la línea de seriedad e intentar ser superiores».

Los albinegros viajarán a un estadio donde no han ganado nunca en toda su historia. Desde la fundación del FC Cartagena en 1995, todas las visitas al Álvarez Claro se han saldado con empates o con victorias locales: «Es un incentivo más, ir a un campo que históricamente no se nos da bien. ¿Por qué no vamos a ser capaces de traernos los tres puntos?», señaló Monteagudo.

Si consiguen los tres puntos, los albinegros prolongarán su racha de victorias consecutivas. El preparador cartagenerista declaró que «es muy complicado y hay que sufrir mucho» para ganar cinco partidos seguidos. «También hay que tener un pelín de fortuna en momentos puntuales de los partidos. Tiene que aparecer tu portero para que un resultado sea como el del domingo. En Segunda B cualquier gesto te cambia el partido», indicó. Después de cinco triunfos, el manchego busca el sexto consecutiva. «Sería espectacular y nos serviría para hacer distancia con muchos equipos, entre otros con el Melilla», comentó Alberto Monteagudo.