Los impagos a la AFE impiden al Real Murcia inscribir a Molo

Mauricio García de la Vega no lleva ni un mes al frente del Real Murcia y ya se le acumulan las facturas encima de la mesa. A la lista de pagos urgentes, encabezada por las nóminas adeudadas a futbolistas y empleados -se le debe dos meses a la primera plantilla y a trabajadores de oficinas, y tres mensualidades a los jugadores del filial-, se han unido las denuncias que varios jugadores de anteriores temporadas han interpuesto contra el club ante el sindicato de la AFE, reclamaciones que han llevado a la Federación Española de Fútbol a bloquear los derechos federativos a la entidad murcianista. Así, mientras que no se abonen las cantidades exigidas, los responsables de Nueva Condomina no podrán inscribir jugadores.

La falta de previsión y la incapacidad para encontrar liquidez pueden provocar que el Real Murcia de Mauricio García de la Vega viva este fin de semana su primer ridículo, y es que de momento los granas no han podido validar la licencia de Molo, jugador que el miércoles era confirmado como nuevo fichaje. La baja por lesión de gravedad de Víctor Curto hace que los murcianistas tengan una ficha libre, que podría ser perfectamente ocupada por el central sevillano, sin embargo el hecho de no abonar las cantidades que les reclama la AFE impiden que la Federación Española dé de alta al defensa.

Ayer, según la web de la Federación Murciana de Fútbol, el Real Murcia no había conseguido desbloquear la situación. De hecho, José María Salmerón, técnico murcianista, deslizaba esos problemas en rueda de prensa. «Se está intentando solventar. Vamos a ver», indicaba, para poco después insistir en lo mismo: «A ver si se tramita todo».

Y es que el preparador almeriense no quiere esperar para contar con su primer regalo de este mercado invernal. «Va a ser un jugador importante», decía, dejando claro que si puede contar con él, no descarta utilizarlo mañana ante El Ejido. «No tiene ritmo de competición, pero viene de entrenar, y ese ritmo hay que dárselo. Hay que intentar que esté», explicaba, haciendo referencia además a las bajas en defensa que tiene el equipo. Para el choque en Santo Domingo, Salmerón no puede contar con el sancionado Forniés y con el lesionado Álex Ortiz. De ahí que el técnico grana prefiera poder incluir entre los 18 convocados a Molo.

Si todo sigue como hasta ayer, Salmerón tendrá que dejar en casa a Molo. La única posibilidad para que el central esté disponible es que a lo largo del día de hoy, Mauricio García de la Vega abone los pagos exigidos por la AFE. Si se consigue, los granas entonces estarían en manos de la Federación. Al ser fin de semana, los responsables federativos tendrían que hacer un favor a la entidad murciana y tramitarle la mencionada ficha.



Todo OK en el Cartagena y el UCAM

A diferencia del Real Murcia, cuya gestión retrata al club a cada movimiento, el FC Cartagena y el UCAM no han tenido ningún problema para inscribir a sus fichajes invernales. Los albinegros, que esta semana confirmaban la llegada de Rubén Cruz, ya tienen en regla la ficha del delantero. Algo parecido ocurre en el bando universitario. Su última incorporación es Cristian Bustos. La llegada del defensa era anunciada el jueves y ayer viernes ya aparecía su nombre en la web de la Federación Murciana.