Otro 'fichaje' de invierno en el Cartagena

El jugador andaluz ha sido titular en los últimos seis partidos y cuenta con la confianza de Monteagudo.

El centrocampista Diego Benito, el extremo Owusu Kwabena y el delantero Rubén Cruz son hasta ahora las tres incorporaciones en este mercado de invierno en la plantilla del FC Cartagena. Sin embargo, el conjunto albinegro ha 'recuperado' en el último mes de competición a una de las piezas clave por las que la entidad apostó este verano. El central Alberto Aguilar ha pasado en las últimas semanas de vivir un auténtico calvario por culpa de su rodilla a hacerse con un hueco en los esquemas del entrenador Alberto Monteagudo.

Una sinovitis en su rodilla derecha, como informó el club en un parte médico a mediados de septiembre, provocó que el andaluz se llegase a plantear abandonar el Cartagena en este mercado invernal. La demora en su recuperación para alcanzar el nivel del resto de sus compañeros y las expectativas puestas en su fichaje provocaron que Alberto Aguilar se llegase a plantear buscar una salida. «Al no sentirme útil llegue a plantearme no seguir en el Cartagena. Tuve una lesión de rodilla de la que me costó recuperarme y a dos o tres meses del mercado invernal pensé en salir porque no me encontraba bien, no entrenaba al cien por cien ni podía competir en condiciones con el resto de mis compañeros», reconoció ayer Aguilar en su encuentro ante los medios de comunicación.

«Hubo un momento en el que estaba fastidiado y pensé en no continuar por mi propia voluntad. Estar en un club que tanto ha confiado en ti, y el no poder devolver todo lo que esperaban, me hacía sentirme mal conmigo mismo porque aquí estoy encantado con todos desde que llegué», añadió el defensa del Cartagena. Por suerte para el central cordobés, la historia ha cambiado y en las últimos encuentros está asumiendo el protagonismo que se esperaba en una defensa que ha ayudado a enlazar cinco victorias consecutivas en el grupo IV de la Segunda División B para mantener el primer puesto de la clasificación.

«El fútbol cambia de un día para otro y a día de hoy la situación es distinta. Me encuentro cada día mejor, sin molestias, y aportando al equipo lo que se esperaba. Estoy muy contento», explicó un Alberto Aguilar que aterrizó en el Cartagonova este verano avalado por su amplia experiencia en la Segunda División en los últimos años.

El entrenador albinegro, Alberto Monteagudo, tendrá a todos sus centrales a su disposición para el duelo del domingo ante el Melilla, a las 12.00 horas ( La 7TV), y deberá decidir si apostar por la fórmula de los últimos partidos con la dupla Aguilar-Zabaco o mantener al andaluz junto a Moisés como ocurrió en la victoria ante el Ejido 2012. « Ahora me encuentro bastante bien, pero puedo aportar mucho más. Estoy jugando y siento la confianza del entrenador aunque no voy a bajar los brazos ni a considerarme más que mis compañeros. Tenemos grandes centrales y ahora me está tocando a mí jugar, pero el que tiene que decidir es el míster», aseveró el jugador del Cartagena.

Además, Aguilar también valoró el buen momento por el que atraviesa el equipo cartagenero también en la delantera. «Ahora tenemos más variantes en ataque, contamos con tres delanteros muy buenos. Aketxe es un gran goleador, Rubén Cruz va a aportar experiencia y también bastante gol y Moussa, que es mi debilidad. Ha sido una pena su lesión porque creo que es un jugador que no tiene techo y con confianza puede ser un cañón», repasó el zaguero.

El FC Cartagena contará con una dura prueba el domingo en Melilla ante un rival que esta temporada se está mostrando más vulnerable como local, pero que, todavía así, es uno de los equipos del grupo IV que mejores números presenta en su feudo y el conjunto albinegro tratará de enlazar la que sería su sexta victoria consecutiva.