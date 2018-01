"Esperaremos hasta el día 31 si es necesario, pero solo queremos fichajes como el de Molo"

El nuevo director de fútbol del Real Murcia, Pedro Gómez Carmona, aprovechó ayer la presentación oficial del defensa Molo como primer refuerzo del mercado de invierno para dejar claro que lo que busca la dirección deportiva grana es, sin dar muchos rodeos, aumentar la experiencia de una plantilla que, con lo que tiene, no le ha dado para dormir ni una sola jornada en puestos de play off en toda la primera vuelta.

«Solo queremos fichajes como el de Molo, no nos importa tener que esperar hasta el día quince, el veinte ni el mismo 31 de enero, pero si lo que ofrece el mercado no mejora la plantilla no habrá más incorporaciones». Teniendo en cuenta que el jugador presentado ayer en cuestión tiene 32 años, una amplia experiencia en Segunda B y que lleva cuatro años consecutivos disputando el play off de ascenso con distintos clubes, pues las cartas ya están sobre la mesa y resulta evidente que el Murcia no está siguiendo a ningún jugador joven, más bien todo lo contrario a tenor de las palabras que salieron de la boca del hombre que ha llegado de la mano del mexicano Mauricio García de la Vega para encargarse, como dijo el vitoriano en su propia presentación de hace una semana, «desde la primera plantilla hasta el último equipo que lleve el escudo del Murcia en la camiseta».

En cualquier caso, Gómez Carmona ya dijo el día que se presentó ante los medios, sin estar cerrado el fichaje de Molo, exactamente lo mismo, que si no aparecía algo interesante no les importaba dejar la plantilla tal y como estaba. Seis días después se anunció el fichaje de Manuel Jesús Casas 'Molo', quien había rescindido con el Lorca al no tener hueco en Segunda, pero que el curso anterior disputó 27 partidos con la entidad de la Ciudad del Sol en Segunda B, logrando finalmente el salto de categoría y siendo indiscutible en las alineaciones. Lo que sí parece casi seguro es que más fichajes hay que realizar, ya que tras presentar ayer al defensa Molo como refuerzo de lujo para la defensa grana, lo ideal sería que Salmerón tuviera otro centrocampista diferente a lo que hay ahora mismo en la plantilla, al tiempo que tiene que aterrizar un delantero tras la lesión de Víctor Curto casi con toda seguridad, por muy complicado que sea encontrar al goleador que todos andan buscando en este periodo del mercado de fichajes.



«Necesitaba ilusionarme»

La primera cara nueva que ayer ya realizó su primera sesión de trabajo bajo las órdenes de José María Salmerón, el defensa almeriense Molo, no podía estar más radiante en su presentación como jugador del Murcia, club al que calificó como «el más importante de toda la Segunda División B con diferencia». «El Murcia me quería más que nadie, por eso estoy aquí. Yo necesitaba un reto ilusionante después de medio año sin jugar», añadió en sala de prensa Manuel Jesús Casas 'Molo'. Sobre su inactividad, el almeriense lo tiene claro: «Me puede costar un poco coger la competitividad, pero estoy bien físicamente», aseguró el defensa.