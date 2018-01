España suspira por el Mundial

Las jugadoras dirigidas por Jorge Vilda reciben en el Cartagonova el apoyo y el estímulo de la alcaldesa

La selección femenina absoluta suspira por clasificarse para el Mundial que se disputa el próximo año en Francia. Para llegar a ese momento, las jugadoras entrenadas por Jorge Vilda tienen aún mucho camino por recorrer y su primer paso en este 2018 que acaba de comenzar ha sido la Región de Murcia.

El combinado nacional entrenó en la jornada de ayer en el estadio Cartagonova para preparar el encuentro que disputarán el próximo sábado a partir de las siete de la tarde ante Holanda, actual campeón de Europa, en Pinatar Arena.

El grupo, formado por las 21 jugadoras y el seleccionador, fueron recibidas en la tarde de ayer por Ana Belén Castejón, la alcaldesa de la ciudad, y la recién nombrada concejala de Deportes ,Obdulia Gómez, en el estadio Cartagonova. Quiso Castejón agradecer la visita de la expedición y estimular al equipo femenino de fútbol, que cada vez se va haciendo un hueco mayor en el panorama futbolístico nacional, para lograr el ansiado objetivo de competir en la Copa del Mundo de 2019.

Antes de la competición oficial en el clasificatorio, España tiene dos citas de máxima trascedencia. En marzo, disputará por primera vez la Cyprus Cup, después de ganar el año pasado la Copa del Algarve. Pero antes, esta misma semana, el trabajo se inicia con un rival de altura.

España se ha concentrado a comienzos de semana en la Ciudad del Fútbol, donde trabajaron las internacionales antes de viajar este miércoles hasta Torre Pacheco.

Desde ayer el equipo nacional viene realizando unas sesiones de trabajo que culminan con el partido de entrenamiento que medirá a las jugadoras españolas nada más y nada menos que ante las actuales campeonas de Europa.

Holanda es el rival de este primer periodo de trabajo y no puede ser mejor contendiente, el próximo sábado, en las instalaciones del Pinatar Arena desde las siete de la tarde. En la convocatoria de las actuales campeonas de Europa se incluyen futbolistas que militan en clubes de la Primera División Femenina de la RFEF, como la azulgrana Lieke Martens o la valencianista Jennifer Vreugdenhil.

El grueso de sus internacionales juega en potentes campeonatos como el inglés o el alemán. Su mayor éxito fue, precisamente, conseguir el triunfo en el Europeo que se disputó el pasado verano en tierras holandesas.

La selección española entrenará esta tarde en las instalaciones deportivas de La Torre Golf Resort de Roldán, donde el equipo nacional está alojado.

Las convocadas son las siguientes:

