"¿Duelo de egos? ¡Bendito problema!"

El presidente de la entidad cree que tener un grupo de futbolistas en el club que están entre los mejores de la categoría hace más grande a cada uno y al colectivo

En el trabajo de los técnicos que se encargan de los fichajes de los jugadores también está el investigar qué tipo de carácter tiene el futbolista susceptible de ser fichado. La humildad, solidaridad y capacidad de trabajo se convierten, por tanto, en argumentos preponderantes cuando la decisión de fichar entre dos o más futbolistas está sobre la mesa. El presidente del FC Cartagena, Paco Belmonte, decía durante la presentación de Rubén Cruz, el último jugador en recalar en el club albinegro que «Todos los informes que tenemos sobre él -el jugador contratado-, son excepcionales y es un goleador de nacimiento y tiene el trabajo por bandera».

A los técnicos de esta categoría no les interesa tener ovejas negras en su plantilla que les puedan echar a perder el trabajo de toda una temporada, pero en un grupo de 22 futbolistas no todo es predecible. El FC Cartagena ha contratado a dos jugadores que vienen de una categoría superior -Rubén Cruz, del Cádiz, y Owusu, del Oviedo- y a otro futbolista que llega de un club con exigencias de subir, como es el histórico Elche.

Cuando se le preguntaba a Belmonte si entre los que llegan ahora y los que están, muchos de ellos pesos pesados en este plantel, se puede dar la circunstancia de que salten conflictos, rencillas o envidias por los que se queden en el banquillo, Belmonte dijo tajante que «¿Duelo de egos?, yo creo que no habrá. Tras la Navidad el vestuario dio un paso al frente, tanto en público como en privado. En este trabajo lo ideal es rodearte de los mejores, ¡bendito problema!».

El club ha decidido fortalecerse sobre todo de medio campo hacia arriba, y lo ha hecho con jugadores que llegan para hacerse un hueco en el líder del Grupo IV. Pero el FC Cartagena está en su mejor momento de la competición tras cinco victorias consecutivas y Monteagudo no hace cambios cuando las cosas funcionan. De esta manera, hay futbolistas en el plantel como Kuki Zalazar, Cordero, Moisés o el propio Moussa Camara que se han visto relegados al banquillo o a la grada porque no cabían de inicio en el equipo. Diego Benito, Owusu y el propio Rubén Cruz lo van a tener igual o más difícil para hacerse un sitio en el esquema de Monteagudo, quien deberá saber gestionar una plantilla con jugadores que no entienden otra cosa que no sea ser protagonistas del equipo de forma continuada.

Cruz, no obstante, ya manifestó, durante su presentación como jugador albinegro, que ha venido al club a hacer lo que el entrenador le diga: «Voy a intentar adaptarme a lo que el míster me pida; si son goles, serán goles; si es trabajo, haré ese trabajo, y si hay que hay que cortar el césped, lo haré».

Afirmó el delantero que se decantó por la propuesta del FC Cartagena por estabilidad. «He tenido, por suerte, algunas ofertas de Segunda B y le dije a mi representante que buscara un club estable y que luche por objetivos grandes. El Cartagena está en ese camino. Quiero un club con ambición, un equipo estable es lo que yo buscaba. Me presentaron un proyecto en esa línea y lo estudié. Me da estabilidad y a mi mujer y nuestras dos niñas, y por eso lo he aceptado. Estoy muy contento y agradecido de estar aquí».

El nuevo jugador albinegro fue capaz de anotar una temporada 23 goles que ayudaron al ascenso del Albacete a Segunda División, pero en su etapa con el Cádiz y después de una temporada y media y 31 encuentros disputados, se ha marchado del equipo gaditano sin anotar ni un solo gol. «Pues eso se lleva mal», reconocía el protagonista ayer del Cartagena, pero añadía que la falta de acierto la trató de sustituir con mucho tesón. «En Cádiz fue la situación opuesta a Albacete, aunque tanto el entrenador como los propios medios de comunicación me valoraron mi esfuerzo y trabajo. En Cartagena voy a adaptarme a lo que el equipo necesite y a las exigencias del grupo».

Belmonte no dudó en alabar su trayectoria, al decir que «es una pieza -Cruz- de las más importantes de las que hemos incorporado. Da un paso atrás en su carrera para volver al fútbol profesional con nosotros».

Rubén Cruz firma una temporada y media de contrato, con opción a ampliarlo.



La 7 da el partido de Melilla

El domingo 7TV ofrece en directo el partido entre la UD Melilla y el FC Cartagena desde el Estadio Municipal Álvarez Claro, de la ciudad autónoma, que se disputará a las 12.00 horas del mediodía.

El partido ante el UCAM Murcia, de la jornada 23ª será el domingo 28 a las cinco de la tarde.