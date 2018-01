Rubén Cruz: "Soy consciente de quién soy y hasta dónde puedo llegar"

El FC Cartagena ha presentado a Rubén Cruz (Utrera, 1985), futbolista que llega para completar el ataque del equipo en esta segunda vuelta del campeonato. El veterano futbolista sevillano procede del Cádiz, donde ha permanecido a lo largo de la última temporada y media, y se ha ligado al conjunto albinegro lo que resta de temporada y otra más.

Rubén Cruz, quien ha estado acompañado por el presidente, Paco Belmonte, ha afirmado que si hay algo que le ha convencido para decantarse por esta entidad, a pesar, según el mismo decía, de las numerosas propuestas de Segunda B, es que la entidad vive momento tos de estabilidad y "luchará por objetivos grandes".

Respecto a sus retos personales, el atacante con pasado en el cadiz en la ultima temporada y media, dice que lo que quiere es jugar "cuanto antes. Estoy a tope y haré lo que decida el entrenador. Si son goles, pues goles y si hay que picar el césped, pues eso haré".

Cruz, de 32 años, fue una de las grandes estrellas del Albaceteña en el ascenso de 2014, donde anoto 23 goles. Sin embargo en el cadiz no ha marcado ni un solo tanto en el tiempo que ha militado allí. "Lo he llevado mal, pero he sido un jugador bien valorado por mi entrenador y por la prensa y se han conseguido los objetivos marcados".

No cree que fichar en el Cartagena y bajar de categoría sea dar un paso atrás. "Ni muchos menos. Soy consciente de quién soy y hasta dónde puedo llegar".

Rubén Cruz conoce la categoría, ya que ha jugado en equipos como el Betis B, Estepona, Melilla, Écija y Albacete en Segunda División B, aunque desde la temporada 2014/2015 su trayectoria ha estado ligada siempre a Segunda División.

Es el nuevo fichaje la tercera incorporación que ha hecho el club albinegro en este mes de enero. Antes llegaron Diego Benito y Owusu. El primero debutó en la jornada inaugural de la segunda vuelta ante el Recreativo de Huelva, aunque no tuvo más opciones que unos minutos finales.

El pasado domingo, en el triunfo del club frente al CD El Ejido por 3-0, fue Owusu el que disfrutó también de unos minutos delante de su afición.

A partir de este momento, la entidad cartagenerista apostará por la contratación de un lateral derecho menor de 23 años y la llegada de otro portero, también que ocupe ficha de menor de 23 años, debido a que Pau Torres, el cancerbero titular hasta la semana pasada, no volverá al equipo hasta el próximo mes de abril.

El portero se lesionó un dedo de la mano izquierda en Huelva, por lo que fue intervenido la pasada semana por el médico de la entidad y estará alrededor de tres meses de baja.