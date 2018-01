Molo: "El Murcia me quiso más que nadie y por eso estoy aquí"

Molo: "El Murcia me quiso más que nadie y por eso estoy aquí"

"El Murcia me quería más que nadie, por eso estoy aquí. Yo necesitaba un reto ilusionante después de medio año sin jugar", ha dicho en sala de prensa Manuel Jesús Casas ´Molo´ en su puesta de largo como nuevo jugador del Real Murcia y tras haber realizado dos horas antes antes su primer entrenamiento bajo las órdenes de un José María Salmerón que ha hecho lo posible para vestir al jugador de grana. Sobre su inactividad, el almeriense lo tiene claro: "Me puede costar un poco coger la competitividad, pero estoy bien físicamente y vengo a ayudar en el que considero el club más importante de toda la Segunda B", añadió un futbolista que llega para reforzar una parcela que tiene ciertas debilidades.

Molo es un defensa central que ha tenido muy mala suerte con las lesiones, con hasta tres roturas de ligamento cruzado y que la pasada campaña disputó un total de 27 encuentros con el Lorca logrando el ascenso a Segunda División con David Vidal en el banquillo. Con esta incorporación la plantilla grana aumenta las prestaciones de una defensa con defectos en su planificación en verano. "Soy un jugador de club y es importante el equipo y el grupo. Siempre que he tenido éxitos es con un buen grupo. Soy un trabajador y luego las cualidades que tengo las aprovecho", también ha manifestado un jugador que lleva disputando play off de ascenso durante cuatro temporadas seguidas y que busca su quinto intento, pero con la camiseta del Real Murcia.

Por otra parte, Pedro Gómez Carmona, nuevo director de fútbol del club, ha dicho tras las palabras del jugador que "la negociación ha sido sencilla porque queríamos trabajar juntos y estaba todo claro". Sobre posibles incorporaciones hasta el 31 de enero, el técnico vitoriano no ha añadido ningún detalle acerca de posibles movimientos y ha vuelto a remarcar su idea de que "si no hay nada que mejore la plantilla no habrá más fichajes". "Queremos hacer incorporaciones como las de Molo, si hay que esperar hasta el 31 pues esperaremos", explicó Gómez Carmona dejando claro que el perfil que está buscando la dirección deportiva es un poco la de apostar por lo seguro en la medida de lo posible.