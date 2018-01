"Goles no puedo asegurar, pero trabajo y sacrificio sí"

El UCAM Murcia presentó oficialmente en el día de ayer al segundo de sus refuerzos invernales, el extremo Julen Colinas, ante los medios de comunicación. El ex de la Cultural Leonesa, que inicia una nueva etapa en su carrera futbolística con el club universitario firmando hasta junio de 2019, dio a conocer en sala de prensa sus mejores atributos, los cuáles han llevado al UCAM a acometer su fichaje: «Aseguro trabajo y sacrificio. No me marco una cifra de goles, pero a partir de ahí, creo que los resultados llegan solos. Soy un jugador de brega, de garra. Pueden salir las cosas bien o mal, pero el sacrifico y la lucha no falta nunca», aseguró. En todo caso, el extremo guipuzcoano, que también puede actuar como segundo delantero, viene de marcar importantes registros anotadores con la Cultural, ya que el pasado curso en Segunda B, alcanzó la cifra de diez tantos.

El nuevo futbolista del UCAM, que podría debutar este domingo con su nuevo equipo el domingo a las 12.00 horas en el duelo regional frente al Jumilla en La Condomina, comenzó a entrenar con sus nuevos compañeros en la tarde de ayer. Por tanto, Colinas estará disponible para ese encuentro, afirmando además que «vengo de entrenar al máximo nivel, vengo con ritmo. Me falta integrarme en la plantilla, obviamente, pero estoy a disposición del míster», comentó.

El jugador, por otro lado, tampoco se marcó objetivos a largo plazo, ya que aún resta casi toda la segunda vuelta para la conclusión del campeonato: «Sé que en el grupo IV hay muchos equipos fuertes y competitivos. El objetivo es ir partido a partido, hacerlo lo mejor posible y, si podemos, luchar por objetivos más bonitos al final de la temporada». Por otro lado, desde que se anunció el fichaje de Julen Colinas por el UCAM y su consecuente desvinculación de la Cultural Leonesa, las redes sociales se han llenado de mensajes de agradecimiento hacia un futbolista carismático y que pese a disputar pocos minutos con el conjunto castellano este curso ha sido muy querido por su afición. Con este refuerzo, el UCAM Murcia adquiere así compromiso, implicación y experiencia, ya que a sus casi treinta años de edad, Colinas acumula más de siete temporadas en Segunda División B. Ahora, el jugador pugnará por un puesto, en teoría, con Marc Fernández, Isi Ros o Urko Arroyo, aunque también podría formar pareja atacante con Quiles o Arturo.

El UCAM se centra ahora en la incorporación de un centrocampista. La marcha de Jony Ñíguez al Elche, y los constantes problemas de lesiones de futbolistas como Chevi o Matheus Santana, prácticamente inéditos en estos meses de competición, han dejado a Kitoko, Vivi y David López como únicos efectivos en la parcela ancha del campo. El técnico universitario, José Miguel Campos, suele además actuar con tres centrocampistas en su esquema habitual, lo que deja a la plantilla murciana prácticamente sin recambios en esa parcela.