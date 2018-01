El Real Murcia ficha al defensa central Molo

Manuel Jesús Casas García 'Molo' se ha convertido en el primer fichaje en el mercado de invierno del Real Murcia. El futbolista de 32 años de edad tenía sobre la mesa otras propuestas muy a tener en cuenta, pero finalmente el entrenador, José María Salmerón, ha sido decisivo para convencer al jugador, que al igual que el técnico es natural de Almería. La pasada campaña disputó un total de 27 encuentros con el Lorca, logrando el ascenso a Segunda División con David Vidal en el banquillo.

El centra inició su trayectoria profesional en el Almería en Segunda División, pasando después por Figueres, Villarreal B, Osasuna B, Guijuelo y Lleida. En las próximas horas se incorporará a la disciplina del club grana. Molo se convierte en el primer refuerzo tras la llegada a la gestión del Real Murcia del mexicano Mauricio García de la Vega.

Como el Murcia tiene libre una ficha sénior, la del delantero Víctor Curto tras lesionarse de gravedad, la primera incorporación no tiene que ir acompañada de ninguna salida, pero en el caso de que la dirección deportiva que dirige Pedro Gómez Carmona quiera una segunda cara nueva, entonces se verá obligado a llegar a un acuerdo con los jugadores que no entren en los planes del cuerpo técnico. Otra suplencia el domingo de Abel Molinero y Fernando Llorente aumentarían la lupa sobre dos jugadores que no sorprenderían a nadie si finalmente terminan saliendo en el mercado de invierno.