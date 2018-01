Protesta por la supervivencia

CAP Ciudad, Cabezo de Torres, Plus Ultra y El Progreso, tambien implicados

El ayuntamiento de Murcia ha acordado con la temporada ya comenzada un nuevo modelo de gestión de los campos de fútbol municipales. En dicho modelo, los equipos sénior del CD Alberca, el CAP Ciudad de Murcia, el CA Cabezo de Torres, el CD Plus Ultra y el CF El Progreso, se ven obligados desde esta semana a encarar una liquidación provisional por el alquiler de sus instalaciones de juego para poder entrenar en los días laborales, quedando eximidos de dicho pago por el uso durante los fines de semana. Los equipos de categorías inferiores quedan exentos del pago de este alquiler. La liquidación de estos cinco equipos alcanza los 66.000 euros, siendo la bonificación total del Ayuntamiento para el resto de componentes de más de 750.000 euros.

En su caso, el CD La Alberca, de Primera Autonómica, inició ayer las protestas ante el pago de estas tasas en su encuentro en casa frente al Jumilla. El club alberqueño, que fue arropado por cerca de trescientas personas durante el partido, portó camisetas con el lema ´Por el futuro de La Alberca´ al considerar que esta decisión tomada por el Ayuntamiento de Murcia les perjudica gravemente. Desde el CD Alberca consideran que, con la temporada ya iniciada, el equipo no puede hacer frente al pago que exige el Consistorio murciano, que en su caso se eleva hasta los 4.200 euros por el alquiler del campo para entrenar durante la semana, más concretamente en días laborables.

La entidad, que milita en Primera Autonómica, efectúa peripecias en el día de hoy simplemente para pagar los arbitrajes de cada jornada en casa, un gasto quincenal que alcanza los doscientos euros. Por ello, en el choque de ayer frente al Jumilla, el conjunto rojiblanco saltó al campo con dicha camiseta para protestar ante una situación que consideran abusiva y desproporcionada, y que, en caso de no solucionarse, podría propiciar el abandono de la competición d1el equipo. Además, efectuaron un primer minuto de partido a modo de protesta, con los jugadores abrazados en el centro del campo y que el equipo visitante respetó.

En todo caso, el Concejal de Deportes y Salud, José Felipe Coello, se reunirá mañana con representantes de los cinco clubes implicados, en teoría para encontrar una solución para dichas circunstancias. Por su parte, el PSOE, como grupo político líder de la oposición, reclamará ante el Pleno modificar esa ordenanza emitida por el Gobierno municipal, con el fin de que todas las instalaciones deportivas sean gratuitas para todos los equipos. Según argumenta el concejal Juan Vicente Larrosa, «el hecho de que el Ayuntamiento cobre por usar los campos de fútbol con la temporada en marcha obligará a muchos conjuntos a abandonar la competición o a buscar opciones en otros municipios», tal y como reza la nota de prensa emitida por el grupo socialista.