Mojo picón para el sueño copero

Hasta cinco jugadores universitarios llegan a los dobles dígitos.

Ibon Navarro, entrenador del UCAM CB Murcia, lleva semanas desvelando el deseo que tienen sus jugadores por lograr un billete para la Copa del Rey. Pero ayer lo demostraron ellos mismos sobre la pista. Y es que el conjunto murciano llegará el próximo fin de semana a la cancha del Joventut, en la última jornada de la primera vuelta de la liga ACB, con opciones de pelear por un billete para la gran cita -tendrá que ganar y esperar a otros resultados- después del examen de fe y orgullo que sacó con nota.

Los universitarios se han convertido con el paso de los meses en un equipo 'pesado' -en el buen sentido de la palabra- porque no se cansan nunca de recibir ataques y no le importa que puedan llegar desde cualquier frente. Al UCAM le pueden clavar todas las flechas posibles porque seguirá en pie hasta que le quede la última gota de sangre en su cuerpo. El ejemplo más evidente ocurrió ayer con un Sadiel Rojas que saltó a la pista casi sin poder andar y con su hombro izquierdo repleto de tiras de vendaje muscular que, al igual que ocurrió el pasado miércoles en la Champions ante el Sassari, no fue un impedimento para capturar ocho rebotes antes de ser eliminado por faltas.

El cuadro murciano le ganó en esta faceta -39 rebotes locales por 34 visitantes- a uno de los equipos más poderosos de la Liga Endesa, pero lo mejor de todo es que sacó toda la fuerza de su depósito de reserva para remontar doce puntos de desventaja en la fase decisiva y anotar otros 30 en el último cuarto. La solidaridad defensiva característica del equipo durante toda la temporada se trasladó ayer también al ataque con hasta cinco jugadores -Soko (19), Hannah (13), Benite (16), Kloof (13) y Oleson (10)- superando los dobles dígitos de anotación.

Además, la entrada del base Alberto Martín fue clave. El madrileño despertó al UCAM cuando peor lo estaba pasando y añadió una pizca de la salsa necesaria para tapar el mal sabor que estaba dejando el Gran Canaria en las gradas del Palacio durante el tercer cuarto. Los chipazos del base, con tres asistencias en seis minutos, prendieron la llama del UCAM y de un Palacio entregado a la lucha y la intensidad que se estaba viviendo sobre la pista para poder pelear hasta el último momento por el sueño copero.

Los universitarios dieron las menores opciones posibles a los visitantes, que no pudieron contar con el base Albert Oliver por unas molestias en los isquiotibiales, y aprovecharon sus visitas al tiro libre para contrarrestar su déficit de puntos de sus interiores donde Ovie Soko volvió a ser la principal referencia junto a Kevin Tumba. El pívot belga, que no pudo viajar con el resto del equipo a Italia para el duelo europeo al estar hospitalizado dos días por gripe, partió de inicio en el quinteto y conectó en los primeros segundos a la perfección con Soko para neutralizar los primeros puntos del Gran Canaria tras un triple de Báez y una canasta del pívot Balvin (8-5). El UCAM mantuvo su nivel defensivo y empezó a dominar el rebote en las dos pinturas (12-8). Sin embargo, Rabaseda, en una contra, y el base Mekel, al aprovechar una pérdida puso por delante otra vez a los visitantes (12-13). Los murcianos, con todas las rotaciones ya completadas, aprovecharon sus visitas al tiro libre para seguir haciendo daño aunque un lanzamiento de tres de Seeley apretó el primer cuarto (20-19).

En el segundo capítulo del choque las defensas se impusieron a los ataques y ambos conjuntos estuvieron varios minutos sin anotar. Marcos Delía cazó un rebote ofensivo para romper la mala racha y el pívot Pasecniks comenzó a hacer mucho daño a la defensa universitaria (27-23). Kloof, empeñado en entrar a canasta en cada posesión, solo pudo sacar petróleo con un triple después de sus intentos durante unos minutos en los que el UCAM empezó a sufrir en ataque hasta que aparecieron Oleson y Hannah desde el perímetro (33-31). Sin embargo, tanto Brussino como Eriksson lideraron un arreón del Herbalife Gran Canaria para llegar al descanso dominando el marcador en el Palacio (35-40).

Tras el paso por vestuarios el partido se torció un poco más para los intereses de los locales. Un triple nada más comenzar la segunda parte de Seeley, quien también hizo funciones como base para dar descanso a Mekel ante la baja de Oliver, mermó al UCAM a pesar del empeño de Soko y Oleson (40-47). Los jugadores de Ibon Navarro sufrieron un bajón durante unos instantes que dejó helado al pabellón y que aprovechó el Gran Canaria para irse hasta los doce puntos de ventaja (44-56). Pero, cuando el UCAM parecía que se tenía que resistir a soñar por la Copa, el entrenador vitoriano dio entrada a Alberto Martín para reactivar a los suyos. El madrileño dio otro aire al juego local aunque los visitantes aprovecharon el tiro libre para conservar la renta (54-60).

Una renta que no le duró demasiado, ya que el UCAM se transformó sobre la pista en un huracán que arrasó con todo lo que tenía a su paso (60-60). Los universitarios volvieron a defender como viene siendo habitual, con Rojas ya eliminado, y en ataque supieron tomar las mejores decisiones posibles. Kloof, que tampoco pudo acabar el partido por faltas, cazó dos rebotes ofensivos para machacar el aro y levantar al pabellón (75-73) y Hannah apareció el momento clave con cinco puntos consecutivos tras frenarse en la línea de tres en un contragolpe que sirvió para confirmar la lucha por el sueño copero que cerró finalmente cerró Soko (84-78).