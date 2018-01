Un líder inflexible

Chavero, de penalti, Óscar Ramírez y Hugo Rodríguez, además de una gran actuación de Marcos, fundamentan la victoria.

Los dos entrenadores que se enfrentaban en el Cartagonova coincidieron al considerar que la pegada del FC Cartagena fue determinante para la victoria de los albinegros, la quinta consecutiva, ante el CD El Ejido. El bloque dirigido por Alberto Monteagudo hizo tres goles, pero tal y como sucedió una semana atrás ante el Recreativo, dos de los tres primeros disparos de los albinegros acabaron en gol.

Por contra, el equipo almeriense no fue capaz de perforar la portería albinegra, a pesar de que en la primera parte tuvo hasta tres clarísimas ocasiones para hacerlo. Pero un inspiradísimo Marcos, que pasó con un sobresaliente su regreso a la titularidad, evitó el empate y cimentó las bases de la victoria del FC Cartagena en casa.

El bloque cartagenerista aguantó las embestidas del segundo equipo más goleador de la categoría y fulminó cualquier esperanza de sacar algo positivo nada más iniciado el segundo tiempo. La ventaja tras el gol tempranero de Chavero de penalti en el minuto 11 la incrementó Óscar Ramírez en el 51 y el conjunto visitante bajó definitivamente los brazos cuando quedaba aún 40 minutos por disputarse. Hugo Rodríguez, al borde del final del partido, hizo el tercero con el que el conjunto albinegro suma seis goles en los dos primeros encuentros, los mismos que los cosechados en la primera vuelta ante Recreativo y El Ejido.

Monteagudo apostó por Moussa en la delantera del Cartagena en el primer encuentro de 2018 en casa. Dos causas apoyaban su decisión: Aketxe no está del todo recuperado de los problemas en el tobillo y además su compañero venía de marcar dos goles en el triunfo del FC Cartagena en Huelva. El preparador no lo dudó y decidió apostar por un equipo similar, con los cambios obligados de Zabaco por Moisés -el primero está sancionado- y de Ramírez, que volvía al once tras su sanción. La gran novedad fue, por otro lado, la titularidad de Cristo Martín, que había sido más carne de banquillo en las últimas jornadas, por lo que el sacrificado fue Kuki Zalazar. Dani Abalo y Hugo Rodríguez ocupaban los carriles del equipo albinegro.

Si bien el conjunto cartagenerista dominó en los primeros minutos del partido, El Ejido reaccionó tras el gol de los locales. El FC Cartagena apostó de inicio por tocar y mover el balón de un lado a otro, buscando siempre la superioridad de un dos contra uno o bien un centro en condiciones para el remate. Cristo lo intentó en el minuto 4 con un disparo que se marchó alto desde la frontal del área. Pero solo cinco minutos más tarde, en el nueve, Moussa fue objeto de penalti, al ser interceptado por el defensa Calvé en el tobillo del goleador albinegro. El colegiado no lo dudó y mandó el lanzamiento desde los once metros. Chavero, que tuvo una conversación en el mismo punto de penalti con Cristo Martín para decidir quién chutaba, fue el que hizo el 1-0 en el minuto 11 de partido.

El Cartagena había dado el primer paso, pero a continuación dio otro atrás y la oportunidad al El Ejido de que dominara y tuviera las mejores y más claras ocasiones para haber hecho gol. El protagonista, entonces, fue el cancerbero Marcos, que evitó el gol hasta en tres claras oportunidades de los almerienses.

En el minuto 24 un pase fácil de Sergio Jiménez a su portero era interceptado por Samu Corral. El balón marchó demasiado flojo, lo que aprovechó el atacante para recogerlo y encarar al cancerbero local. Marcos salvó perfectamente la ocasión con una gran intervención en ese mano a mano.

A la media hora de encuentro fue Alfonso, el interior izquierda, quien lo intentó por El Ejido desde la frontal del área. El balón iba muy bien colocado al palo izquierdo de Marcos, quien reaccionó perfectamente para evitar que el esférico se colase al fondo de las mallas.

El bloque visitante no cejó en su empeño y si bien sus aproximaciones eran continuas, las opciones no lo eran tanto cuando se trataba de centros laterales. Era más peligroso El Ejido en las combinaciones. En una acción al borde del descanso, con balón dentro del área sobre Alfonso, el atacante visitante remató cruzado, pero de nuevo el portero local ofreció a los espectadores una gran intervención y mantuvo el resultado a favor de los suyos por un 1-0, que resultaba más fruto de la efectividad del Cartagena que de su buen juego. Marcos evitó el empate en esta primera parte en la que los de Alberto Monteagudo se desinflaron tras el gol.

El conjunto visitante desaprovechó la oportunidad para haber colocado a los albinegros en serios apuros, si hubieran sido capaz de anotar alguna de las claras opciones que tuvieron para hacerlo. Pero ya se sabe que en esto del fútbol el que perdona acaba pagándolo, y así le sucedió a los almerienses nada más comenzar la segunda parte. Una bonita acción por la izquierda del FC Cartagena acaba, tras un mal remate de Aketxe, en las botas de Óscar Ramírez. Con un potente disparo cruzaba el esférico ante el que Gianfranco nada pudo hacer.

El 2-0 acabó definitivamente con las opciones del equipo andaluz, que a partir de ese momento fue una sombra de lo que había sido en la primera parte. No fue capaz de ofrecer ni un destello de ofensividad, sobre todo porque con un 2-0 en el marcador, la losa se le hacía demasiado pesada.

El FC Cartagena fue un bloque solvente, difícil de doblegar de medio campo hacia atrás. Aguilar y Moisés, que regresaba tras seis semanas sin jugar ni un minuto, fueron entonces los ´generales´ de un equipo que no estaba dispuesto a pasar apuros.

Aketxe se lesionó en la acción del segundo gol y tuvo que ser sustituido. Debutó Owusu, que ofreció luces y sombras. Al jugador ghanés le falta ritmo y velocidad. Falló pases fáciles y perdió las carreras a la contra, pero, sin embargo, sirvió en un pase rápido al segundo palo a Hugo Rodríguez, para que hiciera el tercer tanto, con el que el FC Cartagena acabó el partido.

El tropiezo del Extremadura y la derrota del UCAM Murcia hacen que el FC Cartagena incremente un poco más la distancia respecto a sus perseguidores. Cinco victorias consecutivas es un balance muy positivo, hasta el punto de que este equipo ha superado en la jornada 21, y por primera vez esta campaña, los números del FC Cartagena líder también de la temporada anterior.

Once puntos tiene de distancia el bloque dirigido por Alberto Monteagudo respecto del Real Murcia, que es el bloque que marcha en quinta posición.