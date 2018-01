Carencias al descubierto

Álex y Expósito aprovechan sendos errores defensivos para truncar la racha universitaria.

Si el UCAM había dado cuatro pasos hacia delante en sus aspiraciones por conseguir un puesto de play off en las últimas jornadas, ayer se estampó contra la encrucijada que implica jugar en casa del peor conjunto local del Grupo IV de Segunda División B. Avisó el técnico José Miguel Campos durante la semana de la complejidad que tomaba visitar a un reactivado filial de Las Palmas, y más que eso, de lo complicado que resulta tener que jugar en un campo de césped artificial. Todo ello, sumado a los diversos problemas del equipo universitario para controlar los partidos y generar ocasiones desde la madurez y la pausa, deparó en el peor de los resultados para el conjunto murciano: derrota dos meses después y fin a la fantástica racha que el UCAM conectaba de seis partidos sin perder.

En todo caso, 'excusas o motivos' aparte, la realidad es que el UCAM Murcia fue justo perdedor ante un filial canario que explotó al máximo sus virtudes y mostró muy poco sus carencias. Ordenado, eléctrico arriba con la juventud de sus estiletes ofensivos, y con las ideas claras para neutralizar la escasa imaginación de un UCAM que se dedica a verlas venir, Las Palmas Atlético llevó el partido a su terreno y tuvo a los universitarios a su merced en diversas fases del partido. Y en los momentos en los que el choque se igualó, esperó tranquilo y agazapado para matar a la contra.

Repitió alineación Campos respecto al once que la pasada semana superó al Granada B en La Condomina, con un banquillo mermado ante las bajas, con dos futbolistas del filial para casi completar la convocatoria y con el nuevo portero, Javi Jiménez, observando el papel de su nuevo equipo junto al resto de suplentes. Ya desde el inicio del choque, Las Palmas evidenció que sabía lo que tenía que hacer para prolongar su gran dinámica, ya que venían de ganar tres de sus últimos cuatro envites. Golpeó por banda izquierda y aprovechó sus grandes cualidades para hacer daño a balón parado. Fue así como Agoney y Artiles llevaron de cabeza a la banda derecha universitaria, y en total, a toda la zaga, para centrar al UCAM más en defender que en atacar. Salvo por algunos leves chispazos de Isi Ros por relanzar el ataque, el partido se jugó más en campo universitario. Agoney avisó con la zurda tras una buena carrera, al igual que Álex Suárez, que cabeceó fuera cruzado por poco.

Para más inri, Víctor García originó un saque de esquina al intentar despejar la pelota, y además, con la mala fortuna de lesionarse en la parte posterior del muslo. Fue sustituido, y en la jugada posterior, Las Palmas rompió la igualada por medio de Álex Suárez. Colgó Josemi al segundo palo, apareció Álvaro para meterla en el corazón del área chica, y Álex empujó a placer ante el fallo en el marcaje de Vivi. En apenas tres minutos, todo se fue al traste para el UCAM, que resumió su poca capacidad de inventiva en esos minutos.

Ya en la segunda mitad, ni la entrada de Quiles y Urko Arroyo varió un ápice el guión del choque. Las Palmas se replegó y dio un pasito atrás, David López se dedicó a organizar el juego universitario, y la falta de movilidad volvió a evidenciar las carencias de un equipo que necesita encontrar en este mercado de invierno creación y garra con mucha urgencia. Solicitaron sendas penas máximas los dos equipos, pero sin que el árbitro influyera en dichas decisiones, Las Palmas, con criterio y velocidad, rompió el partido en la recta final. Fabio y Benito marraron dos grandes ocasiones, algo que no haría el 'nueve' local Erik Expósito: recogió la pelota en su campo, se zafó de un Carlos Moreno que no frenó la internada con falta, y tras recortar a Kitoko, disparó con la zurda para alojar el esférico en la misma escuadra. Una dura sentencia para un UCAM que, pese a resultados pasados y su demostrada pegada, volvió a demostrar que se necesita algo más para ser un equipo de play off.



Campos aboga por pasar página tras un partido "raro y espeso"

El entrenador del UCAM, José Miguel Campos, calificó el choque frente al filial de Las Palmas de «raro y espeso, y nos toca pasar página». Para el mazarronero, su equipo careció de contundencia en la recta final del primer tiempo, momento en el que los locales marcaron el primer gol: «Las Palmas ha entendido mejor el partido. Hemos concedido mucho, ha habido falta de contundencia y en esa fase nos han hecho el 1-0». Según Campos, su equipo no leyó bien el partido a partir del minuto 30, y fue crítico con su equipo: «Nos confundiríamos si pensamos que el rival de hoy era fácil. Lleva doce puntos de los últimos quince, y han sido homogéneos y ordenados». Por último, lamentó la mala suerte de sus jugadores con las lesiones, en alusión al percance sufrido por Víctor García: «No estamos teniendo suerte, a ver si recuperamos jugadores para ser más competitivos», finalizó el técnico universitario.