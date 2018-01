El Murcia, contra con su 'bestia negra'

El entrenador, José María Salmerón, cuenta con la única duda del central Álex Ortiz para buscar el asalto a la zona de play off.

Un cabezazo del uruguayo Mario Regueiro nada más comenzar la segunda parte dio la última victoria del Real Murcia ante el Recreativo de Huelva a finales de octubre de 2007 en la Nueva Condomina. Desde entonces, el conjunto andaluz siempre ha sacado algo positivo en sus visitas a la capital del Segura tanto en Segunda como en la categoría de bronce. Eran tiempos totalmente opuestos a los que actualmente viven ambos clubes, ya que el Murcia en la temporada 2007-2008, recién ascendido a Primera División, buscaba quedarse entre los 'grandes' un año más a toda costa. Objetivo que finalmente no logró y que sí consiguió firmar su rival de esta tarde ese mismo curso.

Ahora, diez años más tarde, ambos luchan por salir del 'infierno' de la Segunda División B. El conjunto grana recibe al Decano, a las 18.00 horas ( La 7TV), con el principal propósito de seguir recortando puntos a los cuatro primeros clasificados y asaltar cuanto antes las posiciones que dan acceso al play off de ascenso al fútbol profesional. El conjunto onubense, por su parte, también partió con el mismo objetivo que los granas este verano, sin embargo, al contrario que el Murcia, no ha podido enderezar todavía el rumbo y tratará de poner fin a su mala racha en un terreno de juego que siempre le ha sonreído en la última década.

Los hombres de José María Salmerón, entrenador murcianista, buscarán la que sería su tercera victoria consecutiva después de vencer al Linense (1-2) y al Écija (1-2) en sus dos últimas salidas. Además, sería el séptimo partido seguido obteniendo puntos desde que se cayó a mediados de noviembre en el derbi ante el FC Cartagena. La semana ha estado marcada en la Nueva Condomina por las llegadas del empresario mexicano Mauricio García de la Vega, nuevo gestor del Real Murcia ante la marcha de Raúl Moro, y de Pedro Gómez Carmona, nuevo director de fútbol, quien será el encargado junto a Deseado Flores, consejero delegado, y el propio Salmerón de decidir los refuerzos invernales en los quince días que restan de mercado.

No obstante, los cambios en la parcela institucional no es algo que preocupa al técnico almeriense, puesto que en la previa del encuentro ya afirmó que el equipo está totalmente centrando en el plano deportivo y en el duelo de esta tarde ante el Recre. Un partido para el que Salmerón no podrá contar con el extremo Xiscu Martínez, de nuevo con molestias físicas, y tendrá la duda hasta última hora del central Álex Ortiz.

En el conjunto andaluz, el entrenador Ángel López tampoco podrá tener a su disposición a los sancionados Nacho Monsalve, Antonio Núñez y Santi Luque. Ade