Monteagudo confía en Marcos y espera la llegada de un portero sub-23

La lesión de Pau Torres ha trastocado todos los planes para el mercado invernal del Cartagena. Ahora el club se ve en la obligación de buscar a un sustituto para el meta catalán, que estará, como mínimo, dos meses de baja. Marcos se presenta ahora como la alternativa para la portería, y Monteagudo confía plenamente en él: «A mí me gustan los porteros valientes. Ese portero que sale y que arriesga con la pelota me gusta. Con Marcos no tenemos ninguna duda», declaró el entrenador de Valdeganga. Sin embargo, el técnico mantiene su idea de traer a un guardameta sub-23: «Tenemos que fichar a otro portero de garantías. La lesión de Pau la van a marchar sus sensaciones. Él quiere estar en el momento importante del año», dijo ayer Monteagudo.

Sin Pau Torres por lesión y Míchel Zabaco por acumulación de tarjetas recibirá el conjunto albinegro mañana (17.00 horas, Cartagonova) a El Ejido. La incógnita planea sobre la presencia o no del delantero Isaac Aketxe. Según el técnico manchego, el atacante vasco está en condiciones pero sigue con molestias en los tobillos y le tienen que infiltrar para que no sienta dolor.

En el Cartagena se espera el debut de Owusu, el atacante ghanés que ha llegado en este mercado de invierno. El técnico espera que aporte «velocidad y capacidad de ruptura», y apunta que le ve mejor jugando en la banda que como referencia en ataque, porque sufre en el juego de espaldas. De Diego Benito espera que le de al equipo esa capacidad para aguantar la pelota y manejarla que le ha faltado en algunos partidos.

Está por ver si regresa al once el central Moisés, que lleva sin jugar en liga desde el 19 de noviembre, cuando fue expulsado en Badajoz. Posteriormente ha protagonizado algún altercado extradeportivo y no ha vuelto al once titular: Aún así, el técnico señala que «Moisés sabe que es importante en este equipo». Del mismo modo, Alberto Aguilar también ha adquirido presencia en el once titular en las últimas jornadas. «Llegar a las jornadas importantes con todo el equipo metido es fundamental», dijo el entrenador albinegro.

El recuerdo del loco partido de la primera vuelta aún permanece en la retina del técnico manchego. Monteagudo advierte de que El Ejido «es un equipo muy goleador y con bastante velocidad». «Tienen menos nombre que otros equipos pero están haciendo partidos de goleada». El club albinegro intentará continuar su racha de victorias (lleva cuatro consecutivas) en el Cartagonova. No pierde desde el 1-4 encajado contra el Betis Deportivo. «Cada vez que hemos tenido un varapalo, hemos reaccionado muy bien. Eso dice mucho del equipo», indicó el entrenador.

El técnico cartagenerista también tuvo palabras de alabanza para Juan Carlos Ceballos. «Es un tio muy querido por su manera de ser, pero nosotros lo veíamos sufrir porque necesita jugar. No está para retirarse ni mucho menos. Le va a venir bien al Jumilla. Espero que sea titular y se vuelva a sentir jugador», manifestó el manchego. Monteagudo insistió en que «era jodido verle entrenar cada semana y luego no jugar». «Era una decisión difícil pero creemos que va a volver a ser feliz», añadió.



Gonzalo Poley rescinde su contrato con el club albinegro

El Fútbol Club Cartagena anunció ayer tarde el acuerdo con el centrocampista Gonzalo Poley para rescindir el contrato que le unía con la entidad hasta el final de la presente campaña. Poley llegó el pasado verano al equipo cartagenerista procedente del Lorca FC, pero sus participaciones durante la campaña no han convencido al entrenador, Alberto Monteagudo. Por ello, fue uno de los cuatro jugadores descartados por el cuerpo técnico de cara a la segunda vuelta. Todos ellos han rescindido ya sus contratos, ya que con anterioridad se marcharon Álvaro González, Marcos Farisato y Juan Carlos Ceballos.