El Murcia ata a Elady hasta 2020 y se despreocupa de los cantos de sirenas

El extremo llegó a la disciplina murcianista hace poco más de un año desde el Mancha Real: "Sé bien de dónde vengo, por eso lo valoro más"

El Murcia actual puede despreocuparse de los cantos de sirenas que estaban sonando con fuerza en el entorno de Elady Zorrilla, ya que el máximo goleador del conjunto grana esta temporada ha renovado su compromiso con la centenaria entidad hasta junio de 2020, por lo que la dirección deportiva se puede relajar en este sentido después de que algunos clubes importantes de la categoría hayan preguntado por la situación de un futbolista que llegó a la disciplina grana hace apenas un año siendo un auténtico desconocido y que esta campaña ha decidido mostrar su mejor versión hasta el punto de que, con siete tantos en el torneo liguero, es el máximo goleador de la plantilla que dirige José María Salmerón.

La renovación del extremo natural de la Puerta de Segura, Jaén, y de 27 años de edad, pilló desprevenidos a los aficionados, ya que fue una especie de sorpresa dentro de la presentación de Pedro Gómez Carmona como director de fútbol de la entidad. El propio Elady tenía preparadas unas palabras y mostró sinceridad en la sala de prensa del coliseo grana: «Desde que me hablaron de la renovación por primera vez dije que sí casi sin pensármelo. Sobre las ofertas y clubes que hayan preguntado por mí solo puedo decir que por mi cabeza nunca ha pasado abandonar el Real Murcia, ya que me dieron la oportunidad de llegar a un club grande y sé muy bien de dónde vengo, ya que yo estaba acostumbrado al césped artificial y a doscientas personas en la grada como mucho», dijo un futbolista que llegó a la entidad grana de la mano del actual consejero delegado, Deseado Flores, a quien Elady le agradeció la apuesta que hizo por ficharlo en su momento.

La noticia de la renovación de Elady se produce también en la que está siendo sin ninguna duda su mejor temporada, ya que tras la lesión de Víctor Curto, el extremo comenzó a cogerle el gusto a eso de ver portería y entre los siete de Liga y otro de Copa, resulta que el exjugador del Mancha Real es el máximo artillero de la plantilla murcianista sin nadie que se le acerque.

Ahora bien, es probable que la renovación de Elady no se haya realizado en un tiempo tan rápido como han querido hacer ver los gestores granas, ya que el propio jugador venía hablando desde el pasado verano en su entorno más cercano de que, prácticamente, estaba cerrado un acuerdo para renovar en el Real Murcia. Asimismo, tampoco es ningún secreto que el nombre de Elady estuvo en la lista de posibles descartes durante el pasado verano y que de no haber sido por algunas circunstancias ahora no seguiría vistiendo de grana.

Su temporada está siendo muy de destacar, salvo porque ha estado cuatro jornadas sancionado tras una agresión a un jugador del Jumilla en el duelo regional de Nueva Condomina, lo que lo hizo frenar cuando se encontraba en un momento muy dulce. Tras la vuelta de su castigo no había conseguido todavía reencontrarse con el gol, pero el domingo pasado el Écija, el jienense fue el encargado de abrir el marcador para los granas en un choque que terminaron ganando por 1-2 gracias a un gol del lateral Juanra Gómez en el minuto 91 del encuentro.