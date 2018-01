Moussa Camara sigue a lo suyo

Moussa Camara se dispone a marcar el tercer tanto del FC Cartagena -segundo de su cuenta particular- en el partido ante el Recre.

Moussa Camara se dispone a marcar el tercer tanto del FC Cartagena -segundo de su cuenta particular- en el partido ante el Recre. photo deporte

El jugador dice que está encantado con el juego de su equipo y que para él es un "ejemplo" Aketxe

Moussa Camara respiró aliviado tras pitar el colegiado el final del encuentro del pasado domingo ante el Recreativo. El delantero del FC Cartagena de origen guineano anotó dos tantos, que le dieron la victoria a su equipo en el Nuevo Colombino onubense, y dinamitaba así una racha que le tenía en dique seco desde el 29 de octubre del pasado año, cuando anotó su último tanto frente a Las Palmas Atlético en la jornada undécima.

El joven atacante de 22 años estaba en la picota por su escasa capacidad anotadora tras haber disputado trece partidos, cuatro de ellos como titular, y solo haber conseguido tres tantos. Sin embargo, en Huelva lograba reconciliarse con el gol y la sonrisa ha vuelto a su rostro. «Estoy orgulloso con los cinco goles que he anotado, pero lo importante es continuar en esta línea y meter más. Necesitaba empezar el año de esta manera y espero seguir así», expresaba el delantero del FC Cartagena en una rueda de prensa ofrecida ayer.

Moussa dice que no es mucho de mirar cifras ni promedios anotadores, que a él lo único que le importa es tener cuantos más minutos mejor. «Yo he venido a Cartagena a jugar. A veces el balón entra y otras veces no. Todos los goles hasta ahora han sido importantes para mi, por lo que trataré de mantenerme igual».

Se ha convertido en el recambio de Isaac Aketxe, el delantero titular del FC Cartagena gracias a los nueve tantos que ha anotado hasta el momento. «Me gustaría jugar más minutos», dice Moussa, pero «eso es decisión del entrenador», añade, para luego calificar a su compañero Aketxe como «un ejemplo» para él. «Tiene mucha experiencia», añade cuando se le pregunta por el delantero vasco.

Tras los dos goles anotados, Monteagudo se podría plantear la posibilidad de que en el encuentro de la próxima jornada en casa ante el CD El Ejido, Moussa saltara como titular. «Es el entrenador quien debe contestar a esa posibilidad. Cada vez que me necesita aquí estoy», añadía tajante el jugador.

Eso sí, no ve nada descabellado que el entrenador alineara en alguna oportunidad a Aketxe y a él juntos «yo creo podemos compartir minutos juntos, aunque no es una decisión mía».

El FC Cartagena está empeñado en la contratación de un delantero más para aportar más calidad y competencia al ataque del equipo. Dice Moussa que no está al tanto de lo que ocurre en el club en ese sentido, pero da la impresión de que es algo que a él tampoco le importa demasiado. «Yo no miro lo que pasa fuera. Estoy aquí para jugar y sigo a tope».

«Vamos a ganar cada partido»



Asegura que le «encanta», la manera de jugar de este Cartagena: «Jugamos tocando mucho el balón y no con un fútbol tan directo», y dice que no teme ni mucho menos al próximo rival de liga, a pesar de que les pusiera las cosas muy complicadas en la primera vuelta de la competición (3-3). «Nosotros somos el Cartagena y vamos a ganar cada partido», sentencia el futbolista albinegro.