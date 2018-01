Elady Zorrilla, renovado hasta 2020

Cuatro días después de que Mauricio García de la Vega se presentara ante el murcianismo como el nuevo gestor del club grana hasta junio de 2019, el Real Murcia empieza a moverse en la parcela deportiva. Durante la rueda de prensa de presentación de Pedro Gómez Carmona como nuevo director de fútbol de la entidad, los responsables del club han anunciado que el extremo andaluz continuará ligado al Real Murcia hasta junio de 2020. Sus siete goles en lo que va de temporada, que le convierten en el pichichi grana, y las ofertas de algunos clubes han llevado a los encargados de la entidad ha ampliarle su contrato. Así, Elady, que tenía firmado hasta junio de 2018, alarga su vinculación hasta 2020.

"Nunca se me ha pasado por la cabeza jugar en otro club. Sé de donde vengo de jugar en césped articula ante 200 personas y es verdad que el murcia me impresionó desde que salté al campo. Me siento importante y no he tenido ninguna duda para llegar a un acuerdo", explicaba Elady en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por Pedro Gómez Carmona y Deseado Flores.

El acto en el que se anunció por sorpresa la renovación del atacante andaluz, que llegaba justo hace un año a la plantilla murcianista, también ha servido para escuchar las primeras palabras del vitoriano Pedro Gómez Carmona, quien aterriza en Nueva Condomina de la mano de Mauricio García de la Vega. El técnico vasco asumirá el cargo de director de fútbol. En la rueda de prensa explicaba que "mi labor es coordinar toda la estructura del club, desde el primer equipo hasta los infantiles. Vamos a dotar al club de herramientas que no tenía". Aunque lleva trabajando ya varios días en las oficinas del Real Murcia, la de esta mañana ha sido su primera intervención pública como director de fútbol del club. El vitoriano llega como mano derecha del mexicano Mauricio García De la Vega, un agente de futbolistas que ha tomado las riendas del club hasta junio de 2019 tras alcanzar un acuerdo con el todavía presidente, Raúl Moro.

El preparador vitoriano, que ha trabajado en la secretaría técnica de clubes como el Valencia y el Betis, no descarta la posibilidad de no reforzar la plantilla, aunque movimientos se van a producir seguro. "Veo bien al equipo. Un jugador bueno gana partidos, pero un equipo gana torneos", dijo el nuevo hombre fuerte en la política de fichajes del club. "No tenemos decididos el número de fichajes ni si los vamos a realizar. El mercado nos dirá lo que tenemos que hacer. Si no hay nada que mejore la plantilla no habrá incorporaciones", ha recalcado con contundencia el nuevo director de fútbol de la centenaria entidad, quien antes de las preguntas de los periodistas también leyó un pequeño discurso para poner de relieve que entre todos había que devolver al club al fútbol profesional.

El Real Murcia será el primer proyecto importante de Pedro Gómez Carmona, que hasta el momento siempre ha estado en un segundo plano. En el Valencia, por ejemplo, trabajó a las órdenes de Jesús García Pitarch y Vicente Rodríguez. En su currículum como entrenador tampoco destacan grandes logros. Dirigió al Estoril durante tres meses la pasada campaña, el resto de su trayectoria como técnico ha estado unida a Gabriel Calderón, del que ha sido segundo en varios clubes como el Real Betis. Llegaron a la entidad bética en enero de 2014 para intentar salvar al equipo del descenso a Segunda División, algo que no consiguieron.