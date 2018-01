Malle: "He fichado por el Lorca porque creo que aquí puedo dar lo mejor de mí mismo"

El Lorca FC presentó en la mañana de ayer al joven jugador Aly Malle, de diecinueve años. Fue el gerente del club Lucas García el encargado de hacerlo. El futbolista de Mali se apoyó en un traductor, Fernando Mateo, ya que solo habla francés. Malle lucirá el dorsal '9' que estaba reservado para Chumbi. El delantero aguileño ha dicho adiós a la temporada por culpa de una rotura de ligamento cruzado anterior de la misma rodilla de que fue operado hace siete meses y que le dejó sin jugar prácticamente todo el 2017. Los médicos estiman que el futbolista tendrá que estar un periodo parecido de baja.

Para corregir la falta de gol y dejar de echar de menos a Chumbi, el Lorca FC ha incorporado al malí Aly Malle. Durante su presentación, el joven futbolista explicaba que «ya estaba en España el año pasado, pero me fui a Udinese, y allí no he tenido continuidad». «El Lorca me hizo una propuesta y he aceptado porque aquí puedo dar lo mejor de mí mismo», añadía.

Malle indicaba que «soy un jugador rápido y con buen regate» y dejaba claro que puede jugar tanto en el extremo izquierdo como en el derecho». En el Lorca tendrá como entrenador a Fabri. El atacante comentó que no conocía al técnico, «aunque me han hablado de él. Sé que había estado en el Granada».

«Inicié mi carrera profesional en España, debuté en Primera con el Granada. Me gusta España y me gusta jugar en el fútbol español. Estoy conociendo a mis compañeros y estoy seguro que con este grupo nos vamos a mantener», añadía.

Malle jugará cedido por el Udinese hasta final de temporada.

Por otro lado, el Lorca FC podría hacer público en breve el fichaje del francés Digard. El citado jugador pasó reconocimiento médico el pasado lunes. Si los resultados del mismo no ofrecen problema alguno, será nuevo jugador blanquiazul. Digard que juega de mediocentro y entrenó ayer martes a las órdenes de Fabri.

Está previsto que hoy miércoles llegue a Lorca y pase el reconocimiento médico el defensa central argentino de treinta y cinco años, Cristian Nasuti. Posteriormente firmará su contrato con el club.

Por su parte, el jugador tarraconense Eugeni Valderrama, que se ha desvinculado del Lorca FC para volver al Valencia, ha firmado por el Cádiz, tal y como anunció La Opinión en su edición de ayer martes