Mauricio García de la Vega: "Tenía un plan inicial, pero hay mucho trabajo por hacer"

El empresario mexicano Mauricio García de la Vega, nuevo gestor del Real Murcia tras la marcha de Raúl Moro, ha explicado en su primer encuentro con los medios de comunicación las primeras intenciones que tiene para reflotar al conjunto grana. García de la Vega todavía no sabe si pasará más tiempo en la capital del Segura o en México, ya que "tenía un plan inicial, pero hay mucho trabajo por hacer". Lo que sí tiene claro es que no llega a la Nueva Condomina para pasar de puntillas. "Los clubes grandes son los que generan ingresos. Tenemos una plantilla de Segunda, un estadio de cuatro estrellas UEFA y debemos colocar al Murcia donde se merece. Y lo haremos aprentándonos el cinturón con un plan de viabilidad real y asumible", ha explicado hace unos minutos en el estadio murcianista.



El empresario mexicano desconoce si será él mismo el nuevo presidente del club, tras la marcha de Raúl Moro, pero sí tiene claro que el Consejo de Administración "estará formado expresamente por gente de Murcia". Además, ha asegurado que Deseado Flores, consejero delegado, mantendrá su cargo y que también tendrá poder para decidir en las decisiones deportivas junto a Pedro Gómez, el nuevo director de fútbol que llega de la mano de Mauricio García de la Vega, y el entrenador José María Salmerón. "La misión es que el club genere ingresos por sí mismo y confío en la gente que ahora mismo se encuentra trabajando en las oficinas por el Real Murcia", ha añadido. "Primero, antes que con los medios, he hablado con los jugadores porque las cosas íntimas se manejan dentro. No me gustan las filtraciones", ha asegurado Mauricio García de la Vega y volvió a incidir en que "necesitamos el apoyo de todos porque el club es grande. Tenemos más abonados que cualquier equipo de la Segunda B", concluyó.

Así te hemos contado la rueda de prensa en directo: