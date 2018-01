ElPozo se frena en Zaragoza y pierde la ocasión de superar al Barça

ElPozo Murcia arrancó el año 2018 con un empate en la pista del Ríos Renovables Zaragoza (3-3), un equipo en racha que lleva doce jornadas sin conocer la derrota. Los murcianistas jugaron a ráfagas, sin continuidad, en gran parte porque el rival no le dio ninguna concesión en una jornada matinal donde los locales incluso se pudieron quedar con el triunfo.

La jornada se había puesto de cara a los hombres de Duda con los resultados que se registraron el sábado por la tarde, con los empates cedidos por el Movistar Inter en su pista frente al Osasuna Magna (6-6) y del Barcelona ante el Catgas Energía Santa Coloma (2-2). Los murcianistas, con un triunfo, tenían la posibilidad de superar en la clasificación a los azulgranas y de acercarse un poco más a los madrileños, pero al igual que los dos primeros de la tabla, acabó empatando, en su caso fuera de casa y en una pista que se ha convertido en muy difícil esta temporada para todos los rivales.

El choque comenzó con mal pie para ElPozo, que se encontró al primer minuto de juego con un tanto en contra, obra de Richi Felipe tras un saque de banda ejecutado por Retamar.

El joven Piqueras dio el primer aviso ante la meta del Ríos Renovables, pero fue Andresito quien logró la igualada en el minuto 4 al despejar lo suficiente un tiro lejano de Miguelín. El cancerbero Arturo no adivinó la trayectoria del balón y el choque recuperó el equilibrio.

El tanto dio confianza a los murcianos, que pasaron a dominar la situación. Andresito y Matteus disfrutaron de buenas oportunidades antes de que Pito hiciera el 1-2 en el minuto 13. Después de una jugada en la que el balón pasó por todos los jugadores de ElPozo, el brasileño, de un duro disparo, logró un tanto de bella factura. Poco después, Fernando estuvo a punto de ampliar la renta, pero Arturo evitó el gol del joven jugador visitante.

La segunda parte fue aún más intensa. La intensidad en la pista subió varios enteros y Víctor Tejel fue el encargado de devolver la igualdad al marcador nada más volver de vestuarios los jugadores. Fue en una jugada colectiva del conjunto que entrena Santi Herrero, que rompió la tela de araña tejida hasta ese momento por ElPozo en torno a Fede, quien nada pudo hacer en esta ocasión. Pero la respuesta de los murcianos fue rápida y contundente. Poco después del 2-2, una jugada en el área de los locales concluyó con un disparo de Fernando y desviando el balón hacia su propia portería Víctor Tejel. Con 2-3 en el marcador, ElPozo intentó ampliar la renta con un disparo de Miguelín que no encontró su objetivo. Eso ocurrió justo antes de que el Zaragoza lograra de nuevo el empate en el tanteo. Fue en un rápido contragolpe de los locales que culminó con un disparo desde fuera del área de Richi Felipe. Corría el minuto 27 y quedaba mucho tiempo hasta el final del choque. El juego se endureció y los murcianistas se encontraron con un Ríos Renovables que no especuló, que se lanzó al ataque en busca del triunfo. De hecho, a siete minutos para la conclusión, los locales pusieron en pista el portero-jugador. ElPozo se defendió bien y Duda logró recomponer a su equipo con un tiempo muerto. Fue entonces cuando el técnico hispanobrasileño también optó por jugar de cinco, convirtiéndose entonces en los grandes protagonistas los dos guardametas, Arturo y Fede, que fueron los grandes artífices de que el marcador ya no se moviera.

El empate deja a ElPozo con 42 puntos, los mismos que el Barcelona, y a cinco del Movistar Inter.