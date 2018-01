Salmerón elimina la presión: "Entrar en play off no debe ser una obsesión"

Salmerón elimina la presión: "Entrar en play off no debe ser una obsesión"

El Grupo IV y uno de los máximos candidatos al ascenso a Segunda División vuelven a la acción este fin de semana. El Real Murcia, conjunto que dirige el almeriense José María Salmerón, está listo para reanudar la marcha y proseguir con su particular escalada hacia los puestos de play off durante la segunda vuelta, un tramo de la competición que los granas arrancan mañana por la tarde en Écija (17.00 horas). El técnico murcianista pasó revista a la situación de su equipo, una plantilla que, a falta de refuerzos invernales, ha podido recargar pilas durante el parón navideño.

En todo caso, Salmerón confesó que el citado parón se trata de una cuestión tanto positiva como negativa por lo siguiente: «Obviamente, cuando estamos en una buena dinámica, sabes cómo está el jugador tanto en lo físico, como táctico y técnico». Pero, por otro lado, el Real Murcia necesitaba algo de tiempo extra para que los múltiples futbolistas que arrastraban problemas físicos se recuperasen, por lo que «nos ha dado tiempo a que una serie de jugadores solventen sus problemas». De hecho, el Real Murcia, tras muchas semanas con contratiempos en forma de lesión, solo contará con las bajas de Víctor Curto, ya sabida y de larga duración, y la de Xiscu, que pese a entrenar bien durante toda la semana, ha sufrido unas pequeñas molestias en la zona afectada y descansará, según confesó el propio Salmerón. En todo caso, los entrenamientos de los últimos diez días han sido muy buenos para el técnico grana, así como «el final de año. Intentamos que entrar en play off no sea una obsesión, no es bueno para nada y queda toda una segunda vuelta para conseguirlo». Para el entrenador murcianista, «estar entre los cuatro primeros era complicado, teníamos una desventaja muy grande».

En cuanto al importante encuentro que su equipo disputa mañana en Écija, Salmerón dio una serie de claves que considera vitales para poder cosechar tres nuevos puntos: «Sabemos que habrá mucho balón dividido, segundas jugadas, y que tenemos que ser ganadores en cada duelo». Además, resaltó la importancia del «balón parado, tanto defensivo como ofensivo, y dominar las dos áreas, algo que es determinante en estos campos», más aún cuando el terreno de juego de San Pablo no se encuentra en las mejores condiciones. En todo caso, Salmerón no se fía del Écija, ya que según comentó, «nos guiamos por los resultados, pero en el último partido frente al Cartagena perdió por una falta, no merecieron perder. Será un partido equilibrado, de resultado corto».

Por último, habló de la situación actual del equipo, tanto en lo deportivo como en lo institucional, tras la llegada de Pedro Gómez a la parcela de dirección deportiva, como de Mauricio García de la Vega, como máximo accionista: «Mantengo reuniones con Pedro y Deseado (Flores) sobre el equipo, los fichajes que se hagan tendrán que sumar desde el principio, mientras que Mauricio (García de la Vega) está trabajando en el apartado institucional. Nos ha dicho que estemos tranquilos», concluyó Salmerón.