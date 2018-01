Fabri espera que el único enemigo del Lorca sea el Sevilla, no la presión

Se aproxima el debut oficial del gallego Fabri en el banquillo del Lorca FC. Será mañana a las 12.00 horas ante el colista Sevilla Atlético. Ayer ofreció la primera rueda de prensa previa a este choque liguero, último de la primera vuelta y primero del año.

Fabri comentó que «yo no voy a cometer el error de meter más presión a los jugadores públicamente». Todos sabemos en la situación en la que estamos. La ansiedad y la presión pueden ser otro enemigo añadido y yo quiero que solo sea el Sevilla Atlético. Quiero agradecer públicamente la actitud que he encontrado en todos los jugadores. Todos han mostrado una predisposición máxima al trabajo», explicó el también extécnico del Real Murcia, entre otros. El equipo lorquino entrena esta mañana y a las 12.00 horas está prevista la salida hacia Sevilla, previa parada en Albolote para comer. El equipo de Fabri, quien reconoció que todavía no ha hablado con Xu Genbao, tendrá en Sevilla una treintena de animadores de excepción, que son los jóvenes chinos de la escuela del presidente del Lorca.

Mallé llega la próxima semana

El joven jugador de diecinueve años, Aly Mallé, estará en Lorca la próxima semana para pasar el reconocimiento previo a su fichaje por el club lorquino. Llega cedido por el Udinese italiano.